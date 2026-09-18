Aluvión de menas en Mallorca: supera por primera vez los 500 tutelados en unos centros sobreocupados un 1.000%, lo que supone una presión récord sobre el sistema de protección del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell de Mallorca.

Desde principios de 2026, han llegado a Mallorca en patera 226 menores inmigrantes (menas) sin referentes familiares. Los nuevos datos mantienen la tendencia registrada durante 2025 y muestran una aceleración de las llegadas durante las últimas semanas. En comparación con 2019, la llegada de menores migrantes no acompañados a la isla ha aumentado un 625 %.

El presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha advertido de que «superar por primera vez el umbral de los 500 menores migrantes tutelados es alarmante y preocupante. El sistema de protección de Mallorca está colapsado y la situación, lejos de resolverse, continúa agravándose».

Sánchez ha señalado que «ningún sistema de protección puede absorber indefinidamente un incremento de esta magnitud. En solo siete años, las llegadas de menores migrantes han crecido un 625 % y los centros soportan una sobreocupación de más del 1.000 %. No es una amenaza de colapso: el colapso ya es una realidad».

El presidente del IMAS también ha querido reconocer «el enorme esfuerzo, la profesionalidad y la dedicación absoluta de los trabajadores que sostienen el sistema en unas condiciones cada vez más difíciles».

«Los profesionales están dando mucho más de lo que se les puede exigir para garantizar la protección y el bienestar de todos los menores», ha añadido. En este sentido, Sánchez ha reclamado una actuación inmediata del Estado: «Mallorca cumple con su responsabilidad y protege a todos los menores que llegan, pero no consentiremos que el Gobierno de España continúe mirando hacia otro lado mientras nuestro sistema se desborda. La política migratoria es competencia estatal y el Estado debe actuar, aportar recursos y asumir sus responsabilidades».

«No se puede abandonar a Mallorca ante una crisis de esta magnitud ni dejar todo el peso sobre los profesionales y las administraciones que se encuentran en primera línea. Necesitamos decisiones, coordinación y recursos, no más silencios ni excusas», ha concluido el presidente del IMAS.