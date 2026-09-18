Sánchez rechaza dar prioridad a los residentes de Ibiza en el acceso a los 532 pisos de alquiler asequible de Can Escandell

El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza dar prioridad a los residentes de Ibiza en el acceso a las 532 viviendas de alquiler asequible de Can Escandell, en contra de las promociones impulsadas en la isla por el Govern y el Consell.

Los actuales residentes en Ibiza no tendrán prioridad para acceder a estas viviendas, que podrán solicitarlas residentes legales de cualquier punto de España. Será después de obtener el alquiler cuando los adjudicatarios deberán empadronarse en la ciudad.

Vox considera que este sistema no responde a la situación excepcional que atraviesa Ibiza, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para las familias y trabajadores que llevan años residiendo en la isla.

El grupo municipal defiende que el acceso a la vivienda pública debe incorporar criterios que acrediten un arraigo real y prolongado y recuerda que en Ibiza existen mecanismos basados en la antigüedad en el padrón para evitar que las promociones públicas terminen sin dar respuesta a quienes llevan años viviendo en la ciudad.

El grupo municipal rechaza también el argumento ofrecido por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre que así podrán venir médicos a la ciudad, porque el Ayuntamiento ya ha cedido suelo al Ibavi precisamente para construir viviendas asequibles para los sanitarios y desde el Govern se están poniendo en marcha promociones destinadas exclusivamente a funcionarios, tanto autonómicos como estatales.

Vox recuerda que en materia de vivienda pública debe primar el criterio de la prioridad nacional porque esta es la única manera que tendrán los españoles de acceder a viviendas asequibles cuya construcción está financiada con sus propios impuestos.

«La prioridad nacional debe ser exactamente igual en Ibiza que en cualquier otro punto de España. Y en una isla donde miles de familias llevan años soportando una emergencia habitacional, el arraigo debe ser un criterio fundamental para acceder a una vivienda construida con recursos públicos», señala el grupo municipal .

Vox también cuestiona el mecanismo anunciado por el Ministerio para garantizar que quienes obtengan una de las viviendas de Can Escandell residan realmente en Ibiza. «Si para acceder a estos alquileres asequibles será necesario que el empadronamiento se realice tras la firma del contrato, no será difícil que se beneficien de estas viviendas personas que no residan de forma permanente en la ciudad».

Decir que habrá una empresa gestora de estos contratos que vigilará el cumplimiento de las condiciones es un brindis al sol y más conociendo cómo funcionan los servicios públicos bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Vox, exigir el empadronamiento una vez adjudicada la vivienda no equivale a acreditar una vinculación previa con Ibiza. Una ciudad que es la que ha cedido el suelo para poder construir estas 532 viviendas y que sufre una crisis habitacional desconocida en el resto de España.