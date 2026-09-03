Marcos Llorente se retira de la selección española

Marcos Llorente ha anunciado por sorpresa que deja la selección española. El futbolista del Atlético de Madrid, campeón del mundo el pasado 19 de julio en Nueva Jersey, ha comunicado su decisión a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales. A sus 31 años y todavía con recorrido por delante para continuar vistiendo la camiseta de España, el madrileño pone fin voluntariamente a una etapa que comenzó en noviembre de 2020.

«Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección», comienza explicando Llorente. El jugador reconoce que se trata de una decisión difícil de comprender desde el exterior por su edad y por el momento deportivo que atraviesa, pero insiste en que responde a motivos estrictamente personales.

«Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera», señala en su carta. Una decisión que define como «muy meditada» y, sobre todo, «muy sentida».

Una decisión tomada antes del Mundial

Marcos Llorente deja claro que su despedida no guarda relación con el protagonismo que tuvo durante el Mundial ni con el desenlace del campeonato. El jugador asegura que ya había decidido cerrar su etapa internacional antes de viajar con la expedición de Luis de la Fuente.

«Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada», afirma. España terminó conquistando su segunda estrella tras derrotar a Argentina en la final y Llorente pudo despedirse de la selección levantando el título más importante del fútbol.

El futbolista se queda especialmente con los 52 días de concentración junto al grupo que terminó llevando a España a lo más alto. «Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo», recuerda.

Llorente fue uno de los 26 futbolistas convocados por Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Debutó en el torneo como titular frente a Cabo Verde y volvió a demostrar la polivalencia que siempre le permitió actuar como lateral, carrilero o centrocampista. El Atlético destacó su estreno en el Mundial tras disputar completo el primer encuentro.

Seis años vistiendo la camiseta de España

La trayectoria de Marcos Llorente con la selección absoluta comenzó el 11 de noviembre de 2020, cuando Luis Enrique le hizo debutar en un amistoso contra Holanda. Pocos meses después fue convocado para la Eurocopa de 2021, en la que España alcanzó las semifinales y el madrileño actuó principalmente como lateral derecho.

También formó parte de la selección que disputó el Mundial de Qatar en 2022. Allí fue titular en la eliminación ante Marruecos en los octavos de final. Tras quedarse fuera de la Eurocopa de 2024, Llorente regresó posteriormente a los planes de Luis de la Fuente y terminó encontrando el mejor desenlace posible a su carrera internacional: proclamarse campeón del mundo en 2026.

Su capacidad para ocupar diferentes posiciones y su despliegue físico lo convirtieron en una pieza valiosa para distintos seleccionadores. Sin embargo, Llorente ha decidido marcharse antes de que el paso del tiempo o una decisión técnica cerrasen su ciclo con España.

«Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables», explica el futbolista.

Marcos Llorente pone así fin a seis años como internacional y se centrará exclusivamente en el Atlético de Madrid. Se despide con una Eurocopa, dos Mundiales y el privilegio de haber formado parte del equipo que conquistó la segunda estrella del fútbol español. «Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo», sentencia en su carta de despedida.