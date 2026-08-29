Este es el calendario del Atlético en Champions: inicia contra el Liverpool y finaliza la Fase Liga ante el Fenerbahce

De Mónaco al Metropolitano. Del sorteo a la final. El Atlético ya conoce su primera hoja de ruta a seguir para alimentar el sueño de alcanzar la final de la Champions 2027, que se disputará en su estadio, en el Metropolitano. ¿Existe mayor incentivo? La mano inocente de David Villa, finalista en 2014 con los rojiblancos, dictó un camino lleno de minas para el Atlético. La cara de Gil Marín, nada más conocerse los rivales, fue un poema.

El Atlético se enfrentará en el Metropolitano al Bayer de Múnich; Manchester United; Fenerbahçe y Viking. Mientras que a domicilio lo hará contra el Liverpool, PSV, Bodo y Stuttgart. Las cuatro salidas son peligrosas. Anfield es una de las plazas más difíciles de Europa; el Bodo presenta un reto logístico por la temperatura y el césped artificial; y las calderas de PSV y Stuttgart amenazan con la quema.

Este viernes descubrió a sus ocho rivales en el sorteo y dos días más tarde cuándo se medirá a cada uno de ellos. El debut de los de Simeone en la Copa de Europa será el XX de septiembre a las XX contra el XX en XX, mientras que cerrarán la ronda inicial el XX de enero a las XX ante el XX en el XX. Un camino lleno de minas para alcanzar los octavos de final sin necesidad de pasar por el incómodo playoff previo.

El calendario del Atlético en la Champions League

Una vez conocidos sus ocho rivales en la fase de liga en el sorteo celebrado este jueves en Mónaco, el Atlético tuvo que esperar hasta este sábado para conocer su calendario completo en la liguilla de la Champions League 2026/27. La fase de liga de la competición más relevante del panorama europeo de clubes inicia el 8 de septiembre y finaliza en una jornada unificada que se disputa el 27 de enero del próximo año.