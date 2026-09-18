Convocatoria de España: Josep Martínez y Roberto Fernández, grandes novedades en la lista de España

Luis de la Fuente ha ofrecido su primera convocatoria después de conquistar el Mundial con dos grandes novedades: Josep Martínez y Roberto Fernández. El portero del Inter de Milán entra para completar una demarcación en la que se mantienen Unai Simón y David Raya, mientras que el delantero del Espanyol recibe el premio a su espectacular comienzo de temporada. Roberto se ha ganado la llamada gracias a sus goles y ofrecerá una nueva referencia ofensiva para los cuatro partidos de la Liga de Naciones.

La lista mantiene el grueso del bloque campeón del mundo y confirma también el regreso de Dean Huijsen y Fermín López. En defensa continúan Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella y Grimaldo; mientras que el centro del campo conserva a Rodri, Pedri, Fabián, Mikel Merino, Zubimendi, Álex Baena y Fermín. Lamine Yamal, Ferran Torres, Nico Williams, Víctor Muñoz, Dani Olmo, Oyarzabal y Yeremy Pino completan un ataque cuya gran novedad es Roberto Fernández.

España afrontará un exigente maratón de cuatro partidos en apenas diez días para comenzar su participación en la Liga de Naciones. La selección española estrenará su segunda estrella después de conquistar el Mundial este verano y lo hará dentro del durísimo Grupo A3 de la Liga A, donde se enfrentará a Inglaterra, Croacia y República Checa. Luis de la Fuente deberá gestionar los esfuerzos y repartir los minutos para superar una concentración mucho más intensa de lo habitual.

El estreno será el sábado 26 de septiembre, a las 20:45 horas, contra Inglaterra en Wembley. Tres días después, España recibirá a Croacia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. El tercer compromiso llegará el sábado 3 de octubre ante la República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo, mientras que el martes 6 cerrará esta primera ventana internacional visitando nuevamente a Croacia en Split. Los cuatro encuentros se disputarán a las 20:45 horas.

Wembley marcará el primer gran examen para la campeona del mundo, mientras que el doble enfrentamiento ante Croacia obligará a De la Fuente a realizar numerosas rotaciones. República Checa aparece sobre el papel como el rival más asequible, aunque su fortaleza física y su defensa cerrada exigirán paciencia. El seleccionador necesitará prácticamente a toda la plantilla para responder a cuatro partidos de máxima exigencia y comenzar con buen pie el camino hacia los cuartos de final.

Convocatoria de España