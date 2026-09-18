Un vecino de Ceuta apuñalado por 4 inmigrantes ilegales marroquíes para robarle el móvil

Cuatro inmigrantes ilegales marroquíes han apuñalado a un vecino de Ceuta para robarle el teléfono móvil y un cordón de oro que llevaba al cuello durante los graves altercados registrados durante el traslado de miles de invasores al puerto de la ciudad autónoma.

El atraco ha tenido lugar esta madrugada de viernes en la rotonda situada entre el cementerio de Sidi Embarek y la subida al Hospital Universitario de Ceuta. La víctima circulaba en su moto y paró en una rotonda cuando cuatro invasores le asaltaron violentamente y le acuchillaron por resistirse al atraco.

Una patrulla de La Legión que se encontraba en las proximidades ha sido la primera en atender a la víctima y trasladarla al hospital de la ciudad. Ahora, la Policía Nacional intenta identificar a los cuatro asaltantes que, según la víctima, forman parte del contingente de invasores que aún permanecen en la ciudad autónoma.

Robos a la orden del día

Los robos de teléfonos móviles y de enseres están detrás de muchos de los altercados y agresiones que se están registrando en la ciudad autónoma en los últimos días.

Solo en una semana, más de diez hombres han sido detenidos por asaltar violentamente a ceutís o inmigrantes para robarles, desatando en algunos casos reyertas multitudinarias entre grupos de invasores.

En dos de esos asaltos registrados en los últimos días, las víctimas eran menores de edad que fueron apuñalados y heridos a machetazos para robarles. Cuatro ceutíes y un inmigrante marroquí fueron detenidos por agredir de gravedad a una de las víctimas de los asaltos, mientras en otro de los casos los arrestados eran inmigrantes ilegales que robaron a uno de sus compañeros.