El homenaje más especial de Luis de la Fuente: «¡Esto es Ceuta, esto es España!»
El seleccionador anunció desde la ciudad autónoma la primera lista de España después de conquistar el Mundial
El vídeo de la convocatoria terminó con una frase rotunda de apoyo: «Esto es Ceuta, esto es España»
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Luis de la Fuente ha ofrecido desde Ceuta la primera convocatoria de España después de conquistar el Mundial. El seleccionador ha elegido la ciudad autónoma para abrir una nueva etapa y anunciar la lista para los cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones contra Inglaterra, Croacia, República Checa y nuevamente Croacia.
El anuncio ha terminado con un mensaje claro y rotundo: «Esto es Ceuta, esto es España». De la Fuente ha vuelto a mostrar así su apoyo a la ciudad autónoma, donde ya estuvo recientemente acompañado por Rafael Louzán y la Copa del Mundo. España comienza el camino de su segunda estrella desde Ceuta y con una nueva demostración de cercanía hacia todos los ceutíes.
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