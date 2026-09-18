Carlos Espí, principal novedad en la lista de una España Sub-21 en la que también está Xavi Espart

Vuelta al cole en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, para mayores y menores. Después de que Luis de la Fuente hiciera pública la lista de convocados; David Gordo hizo lo propio con una Sub-21 que cierra en este parón su billete, prácticamente conseguido, al Europeo de 2027. La principal novedad es la inclusión de Carlos Espí, que debuta con la Rojita a expensas de hacerlo con la Absoluta. También destacan Xavi Espart y Javi Hernández como novedades.

Los tres nombres mencionados han sido convocados por primera vez por David Gordo para disputar los partidos de clasificación al Europeo 2027 contra Finlandia (25 de septiembre), San Marino (1 de octubre) y Rumanía (6 de octubre). Si España vence a Finlandia, segundo en la clasificación, el objetivo de sellar la clasificación estaría conseguido. Vuelven Mendoza e Iker Bravo, ausentes en la última ventana.

Lista de convocados España Sub-21