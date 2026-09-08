La Champions League 2026-27: cómo ver por televisión en directo y en vivo online todos los partidos del torneo

Arranca la mejor competición a nivel de clubes: la Champions League. Los aficionados del viejo continente y del resto del mundo están ansiosos por ver a los mejores equipos del planeta enfrentándose en un torneo apasionante en el que todos comienzan soñando con conquistar la Orejona. Ahora llega la fase liga, que le ha dado un gran valor al campeonato, ya que hay que recordar que conjuntos históricos se pueden ver las caras cuando antes era muy complicado que se enfrentasen en la fase de grupos.

Dónde ver por TV en directo los partidos de la Champions League en España

Al igual que en estos últimos años, el operador que se hizo con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todos los partidos de la Champions League, al igual que de la Europa League y de la Conference fue Movistar+. De hecho, esta plataforma la tendrá hasta 2031, por lo que durante estas próximas temporadas también habrá que tener contratado este medio de comunicación para poder disfrutar en nuestro país de la mejor competición continental.

Y es que para los que no comprendan cómo pueden ofrecer todos los partidos de la Champions League en directo por televisión deben saber que tiene diferentes canales habilitados para ofrecer la señal de absolutamente todos los choques que se disputen el día en cuestión. La larga lista de canales llamados Movistar Liga de Campeones, que estarán enumerados, son los encargados de ofrecer a todos los clientes que tengan contratado este paquete de competiciones continentales todos los encuentros.

Cómo ver en vivo online y en streaming la Champions League

También hay que tener en cuenta que todos los partidos de la Champions League se van a poder ver en directo en streaming y en vivo online. El método será el de la aplicación de Movistar+, que está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. A través de esta app todos los clientes de este operador que tengan contratadas las competiciones europeas podrán seguir los diferentes duelos que se jueguen en todos los torneos que organiza la UEFA.

Cabe recordar que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda durante toda la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todos los partidos que jueguen el Real Madrid y Barcelona, además de los más importantes, y también publicaremos las crónicas de todos los choques que jueguen los clubes españoles.