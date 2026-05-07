Todo sobre Luis Enrique: edad, pareja e hijos, en qué equipos ha estado y títulos conseguidos como entrenador

Hablar de Luis Enrique es hacerlo de uno de los entrenadores más destacados del momento, uno de los grandes líderes de las últimas décadas. El técnico asturiano ha construido una carrera marcada por una personalidad fuerte, una idea futbolística muy definida y una capacidad competitiva que le ha permitido conquistar numerosos títulos.

Desde sus inicios como jugador en Gijón hasta convertirse en campeón de Europa como entrenador, Luis Enrique ha atravesado momentos de gloria deportiva y también episodios personales extremadamente duros que marcaron su vida para siempre.

⁠Qué edad tiene

Luis Enrique nació en Gijón en mayo de 1970. Formado en las categorías inferiores del Sporting de su ciudad natal, destacó desde muy joven por su despliegue físico, intensidad y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones ofensivas. Este 8 de mayo cumple 56 años.

⁠Cuántos hijos tiene Luis Enrique y de qué murió su hija

La vida personal de Luis Enrique quedó marcada por uno de los episodios más duros que puede atravesar una familia. El entrenador asturiano y su esposa, Elena Cullell, tuvieron tres hijos: Pacho, Sira y Xana. Fue precisamente la pérdida de ésta última la que conmocionó al mundo del deporte en 2019. La hija menor del técnico falleció el 29 de agosto de ese año tras varios meses luchando contra un osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo que afecta especialmente a niños y adolescentes.

La enfermedad llevó a Luis Enrique a abandonar temporalmente su cargo como seleccionador español para centrarse completamente en su familia durante el tratamiento de su hija. La noticia generó un enorme impacto tanto en el fútbol español como internacional.

Desde entonces, el entrenador ha mantenido muy presente el recuerdo de Xana. En numerosas ocasiones ha compartido mensajes emotivos recordando a su hija y subrayando que sigue formando parte de la vida familiar a través de los recuerdos y de las experiencias compartidas.

⁠Cuántos títulos ha conseguido como entrenador

Tras colgar las botas, Luis Enrique comenzó su carrera como entrenador en el filial del Barcelona. Posteriormente, dirigió a la Roma y al Celta de Vigo antes de asumir el reto más importante de su carrera en 2014: entrenar al primer equipo del FC Barcelona.

En el conjunto azulgrana firmó una de las etapas más exitosas de los últimos años. Durante sus tres temporadas al frente del equipo conquistó nueve títulos, incluido el histórico triplete de la campaña 2014-2015.

Su palmarés con el Barcelona quedó compuesto por:

3 Copas del Rey

2 Ligas Españolas

1 Supercopa de España

1 UEFA Champions League

1 Supercopa de Europa

1 Mundial de Clubes

En 2018 asumió el cargo de seleccionador nacional con España, apostando por una profunda renovación generacional y un estilo de comunicación muy directo.

Actualmente dirige al Paris Saint-Germain, club con el que ha seguido ampliando su palmarés, sumando un nuevo título de Champions League, el primer para la entidad francesa tras miles de millones de inversión.

Con el PSG ha sumado:

3 Supercopas de Francia

2 Ligue 1

2 Copas de Francia

1 UEFA Champions League

1 Copa Intercontinental

1 Supercopa de Europa

En total, Luis Enrique acumula 19 títulos como entrenador, consolidándose como uno de los técnicos españoles más exitosos del fútbol moderno. Con el PSG puede sumar de aquí a final de temporada dos títulos más: una nueva Ligue 1 y otra Champions. A ello se añaden los 11 trofeos conquistados durante su etapa como futbolista, repartidos entre el Barcelona, el Real Madrid y la selección española.