Rufián se apropia del éxito de Luis Enrique con el PSG: «Es una bendición para el fútbol»

Gabriel Rufián se ha vuelto fanático del PSG de un día para otro. El político independentista fue uno de los fanáticos que apoyó al equipo francés este miércoles ante el Bayern y celebró la victoria de los de Luis Enrique. Una euforia que quiso recalcar en sus redes sociales, explicando lo que está logrando, bajo su punto de vista, el técnico asturiano en el fútbol moderno.

El cuadro parisino logró su segunda final de Champions consecutiva en busca de revalidar el título de campeón. Una gesta que solo ha podido lograr el Real Madrid en el presente formato, pero para Rufián lo que está logrando el PSG es algo que solo está al alcance de Luis Enrique en la actualidad: «Es una bendición para el fútbol, la gestión y la comunicación. Innova, arriesga y agita el mundo en el que parece todo inventado. Y eso es muy incómodo para quien vive de que nada se mueva. Ejemplo. Bien por él», comentó en su perfil de X.

Además, Gabriel Rufián también compartió vídeos del partido, como una jugada de Doué ante Kimmich y Luis Díaz. Pruebas de que el independentista tiene como claro favorito al PSG después de que su Barcelona cayese eliminado en cuartos de final ante el Atlético.

Luis Enrique es una bendición para el fútbol, la gestión y la comunicación. Innova, arriesga y agita en un mundo en el que parece todo inventado. Y eso es muy incómodo para quien vive de que nada se mueva. Ejemplo. Bien por él. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 7, 2026

Al igual que Rufián, el petrodólares Nasser Al Khelaifi también sacó pecho de Luis Enrique: es realmente el mejor activo, el mejor, mi mejor decisión. Es un entrenador fantástico, el mejor entrenador del mundo, pero también como persona, es increíble cómo maneja el día a día, a los jugadores, todo, incluso con los medios, que en Francia a veces no es fácil, pero él es fantástico», opinó.