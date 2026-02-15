Rufián vuelve con su antimadridismo: «Siempre habrá un penalti a favor del Real Madrid»

A Gabriel Rufián no le ha sentado nada bien que el Real Madrid se ponga líder de la Liga. No le ha gustado. El político independentista catalán, ahora empeñado en arañar votos en toda España ante el retroceso que le dan las encuestas en Cataluña, vuelve a utilizar al Real Madrid como forma de desahogo, en este caso por los penaltis pitados a favor en el encuentro ante la Real Sociedad.

El líder de ERC en el Congreso de los Diputados ha rescatado su intervención populista de esta última semana en la Cámara Baja, en la que dijo que hay una cosa segura y es que «siempre va a haber un penalti a favor del Real Madrid». Rufián, siempre pendiente de los tuits y de la viralidad, no ha faltado a su cita con el ridículo, ya que hasta el entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, reconoció que los dos penaltis pitados al Real Madrid sí lo eran.

Rufián compartió su intervención en el Congreso -se puso a hablar del Real Madrid y otras cosas en un pleno sobre la terrible tragedia ferroviaria en Adamuz- una vez le pitaron el segundo penalti al conjunto blanco. En esa actuación para buscar ser viral en el Congreso, el independentista comentó que «en Cataluña hay tres o cuatro cosas que se saben… La tercera es que siempre va a haber un penalti final para el Real Madrid y la cuarta es que Rodalies es una mierda».

Así, Gabriel Rufián vuelve a atacar al Real Madrid en su afán por querer ser un poco más popular en Cataluña, ahora que cada vez le quieren menos (así lo dicen las encuestas) y busca una salida en el resto de España, buscando una candidatura unitaria de diferentes partidos de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales. La estrategia para ello es atacar al equipo con más aficionados en España.

Al ganar a la Real Sociedad, con dos penaltis claros que hasta reconoce el máximo responsable del conjunto vasco, el Real Madrid se ha puesto líder de la Liga, superando en dos puntos al Barcelona, que este lunes jugará su encuentro de la 24ª jornada ante el Girona en Montilivi.