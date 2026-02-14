Vinicius sobresale provocando dos penaltis claros y marcando un tercero con el hombro contra la Real Sociedad

Vinicius Junior volvió a sobresalir en un partido de lo más plácido para el Real Madrid. No parecía que la Real Sociedad fuese el rival más indicado para ello, pero los blancos lo solventaron en la primera parte, donde se fueron 3-1, cerrando el triunfo con un cuarto gol en la segunda mitad. El brasileño hizo un doblete, ambos de penalti y los dos provocados por él. Aramburu le derribó en dos ocasiones y Hernández Maeso no lo dudó para señalar las penas máximas. Marcó un tercer tanto con el hombro, pero fue invalidado por fuera de juego.

Hernández Maeso señaló un total de tres penaltis en el partido, puesto que tras el 1-0 de Gonzalo, Huijsen cometió una falta clara sobre Yangel Herrera dentro del área. El colegiado, que había tenido algunas actuaciones sonadas contra el Real Madrid, en este caso acertó de primeras al ver la pena máxima. Igual sucedió minutos después, cuando Vini recortó a Aramburu, que metió la pierna y le derribó. Lo buscó el brasileño y lo encontró.

Penalti señalado a favor del Real Madrid tras esta acción de Jon Aramburu sobre Vinicius. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/jzJW7NYagu — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 14, 2026

Vinicius no perdonaba desde los 11 metros. Paradinha y lanzamiento a la izquierda de Remiro, que se lanzaba hacia el otro lado. El conjunto blanco volvía a tomar ventaja en el marcador gracias al brasileño, que sin Mbappé tomaba el liderazgo del equipo. Volvería a aparecer en la segunda mitad, cuando marcó de nuevo.

Fue el gol que cerró el partido. Vinicius recortó hacia afuera, buscando irse por la línea de cal y Aramburu se lanzó con todo a por el delantero del Real Madrid. O más bien, a por el balón, al que no llegó. Derribó al canarinho por detrás, aunque en alguna toma da la sensación de que Vini se deja caer, lo cierto es que existe contacto claro. De hecho, le hace la tijera, en una maniobra de lo más peligrosa. En este caso, el madridista lo lanzó al lado contrario, muy ajustado al palo y, pese a que Remiro adivinó la atención, no pudo detenerlo.