Alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad: Brahim apunta al ataque

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra la Real Sociedad tendrá varias novedades respecto al equipo que ganó el pasado fin de semana en Mestalla. Trent apunta a titular en el lateral derecho, regresa Vinicius y Brahim podría ser la novedad en el costado diestro del ataque.

En la portería estará Courtois. En el lateral derecho formará Trent, mientras que por la izquierda jugará Álvaro Carreras. La pareja de centrales será la formada por Asencio y Huijsen, aunque no se puede descartar la presencia de Rüdiger.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte junto a Valverde y Arda Güler. Y en el ataque, Brahim podría jugar por el costado diestro, Vinicius lo hará por la izquierda y Mbappé, que ha superado sus molestias en la rodilla, será la principal referencia ofensiva de los blancos.

La hora de la verdad

El Real Madrid comienza contra la Real Sociedad 10 días en los que pondrá en juego parte de sus opciones de la temporada. Los blancos afrontan un partido complicado contra los donostiarras en el estadio Santiago Bernabéu. Desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, los donostiarras han jugado nueve partidos, han ganado ocho encuentros y solo han empatado uno: el último, la ida de la semifinal de Copa del Rey contra el Athletic que se celebró en San Mamés.

El martes, el Real Madrid deberá jugar la ida del playoff de la Champions contra el Benfica, donde hace dos semanas perdió 4-2 en la última jornada de la fase liga de la máxima competición continental. Después, deberá viajar a Pamplona para medirse a Osasuna en El Sadar, mientras que el miércoles 25 jugará la vuelta de la eliminatoria continental contra los lusos.

El Real Madrid se juega muchas opciones de la temporada en estos cuatro partidos, puesto que los blancos buscarán sumar seis puntos clave en la Liga para, como mínimo, mantener la persecución al Barcelona, mientras que en la Champions los madridistas buscan meterse en octavos.

Posible alineación del Real Madrid

La alineación del Real Madrid para el duelo que enfrenta a los blancos con la Real Sociedad puede ser la siguiente: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.