Cuándo es el Real Madrid – Real Sociedad: a qué hora empieza el partido de la Liga y cómo ver por TV en directo y en vivo online gratis

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Real Sociedad de la Liga Este Real Madrid - Real Sociedad es de la jornada 24 de la Liga y se disputará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid espera sumar tres puntos para meter presión al Barcelona, que jugará el próximo lunes

El Real Madrid, tras una semana sin partidos, se enfrenta a la Real Sociedad, que llega a este choque tras ganar al Athletic Club en San Mamés en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Ahora les toca cambiar el chip y centrarse en la Liga, ya que ambos necesitan estos tres puntos que están en juego para conseguir sus objetivos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

Horario del Real Madrid – Real Sociedad: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 24 de la Liga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ha tenido esta semana libre porque no han tenido que jugar la Copa del Rey y los futbolistas esperan haber podido sentar las bases de lo que quiere su entrenador para intentar dar ese saltito que le falta para convertirse en un equipo fiable que manda en los partidos. Eso sí, no lo tendrán nada fácil porque los donostiarras llegan a este choque en pleno subidón tras ganar el derbi vasco copero en San Mamés por 0-1.

A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Real Sociedad

La Liga ha programado este vibrante Real Madrid – Real Sociedad de la jornada 24 del campeonato nacional español para este sábado 14 de febrero. El organismo que controla el fútbol de nuestro país ha programado este duelo entre dos clásicos de nuestro país en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que el balón pueda rodar de manera puntual en el Santiago Bernabéu y que no se produzcan incidentes entre los hinchas en los aledaños del feudo de Concha Espina.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Real Sociedad en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación de los que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país una parte de cada fecha del campeonato nacional español. Este Real Madrid – Real Sociedad correspondiente a la jornada 24 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar La Liga. Esto se traduce en que habrá que estar suscrito a esta plataforma de pago, ya que el choque que se disputa en el Santiago Bernabéu no se podrá ver por TV gratis.

Los hinchas del cuadro de Chamartín, del conjunto txuri-urdin y los seguidores del fútbol español en general también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Real Sociedad de la jornada 24 de la Liga mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero hay que tener en cuenta que este operador también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu accediendo a ella con un ordenador.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información previa sobre este partidazo de la jornada 24 de la Liga y también narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Real Sociedad desde una hora y media antes del inicio. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan. Además, en el canal de Youtube de OKDIARIO podrás seguir la emocionante narración de Antonio Esteva sobre todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Real Sociedad

Los aficionados de estos dos conjuntos históricos de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 24 de la Liga Real Madrid – Real Sociedad podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar minuto a minuto todo lo que suceda en la capital de España.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Real Sociedad

El Santiago Bernabéu, que se encuentra en el distrito madrileño de Chamartín, será el estadio donde se celebrará este vibrante Real Madrid – Real Sociedad de la jornada 24 de la Liga. Este campo se inauguró en 1947 y hay que recordar que recientemente ha sufrido una remodelación que le ha dejado como uno de los mejores recintos deportivos del planeta. En él caben 80.000 personas y se espera un lleno absoluto este sábado en un choque que es muy importante para todos los madridistas.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Francisco José Hernández Maeso para que dirija la contienda entre el Real Madrid y la Real Sociedad que corresponde a la jornada 24 de la Liga. Daniel Jesús Trujillo Suárez estará controlando todo en el VAR, por lo que tendrá que analizar las jugadas dudosas para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción polémica al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.