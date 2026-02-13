Mbappé se entrena, pero sigue siendo duda contra la Real Sociedad

Kylian Mbappé comenzó el entrenamiento previo al duelo contra la Real Sociedad que los hombres de Álvaro Arbeloa llevaron a cabo en Valdebebas al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. No obstante, su presencia en el duelo contra el equipo vasco sigue en el aire y todo dependerá de como evolucione las molestias que arrastra en la rodilla en las próximas horas.

Mbappé no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros tanto el miércoles como el jueves. El francés estuvo trabajando en el interior de las instalaciones, pero ahora sí está más cerca de poder estar frente a la Real Sociedad después de haber completado los primeros 15 minutos abiertos a la prensa junto a sus compañeros.

También se entrenó con normalidad Raúl Asencio. El central, en el día de su cumpleaños, ha superado la gripe que no le permitió entrenarse con normalidad el pasado jueves. Apunta a titular contra la Real Sociedad en el duelo que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu.

En cuanto a las bajas, Arbeloa no podrá contar para el duelo contra la Real Sociedad con Bellingham, Militao y Rodrygo. Los tres se recuperan de sus diferentes lesiones. Cestero y César Palacios se ejercitaron con el primer equipo en la sesión de este viernes.