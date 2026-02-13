Arbeloa: «El máximo interesado en tener a Carvajal al máximo nivel soy yo»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Real Sociedad. Los blancos afrontan este duelo a un punto del Barcelona en la clasifiación y si son capaces de ganar a los vascos dormirán líderes de la clasifiación. El entrenador madridista tuvo que ejercer de portavoz del club para hablar del principio de acuerdo alcanzado con la UEFA.

A la hora de ser preguntado por la Real Sociedad fue claro: «El ritmo de la Real Sociedad con el nuevo entrenador… es espectacular. Han jugado ante grandes y están invictos. Son peligrosos y será muy difícil, somos conscientes. Tocará dar el mejor nivel, un día más».

Sobre Mbappé, fue claro: «Está bien. Ha entrenado con el grupo y disponible para el partido de mañana». También habló sobre el principio de acuerdo que ha alcanzado Real Madrid y UEFA: «El club se ha pronunciado en su comunicado y a ese me remito. Es un acuerdo bueno para el fútbol».

A la hora de ser pregunta por los jugadores que se siente más importantes, fue claro: «Tengo 25 jugadores y saco cada once, pensando en si es el mejor para ese partido. Como dice un amigo mío, aquí el más malo es tan bueno como tú.Todos saben que las oportunidades llegan y trabajan muy bien. Me gusta que tengan esa sensación».

También habló de su idea de juego, dejando claro que hay margen para «evolucionar». «No me imagino más que el partido de mañana. Siempre hay margen para la mejora y evolución. En eso pienso. Estoy contento de cómo hemos entrenado esta semana y ojalá mañana salga un mejor partido que el anterior y peor que el siguiente», aseguró.

Arbeloa habló de Carvajal y su situación: «Como con todos, me gusta hablar con ellos. Nos sentamos, hablamos; me gusta saber qué piensan. Está cada vez mejor. Ha sumado otra semana de entrenamientos… y el máximo interesado en tenerlo a su mejor nivel, soy yo. Evidentemente».

«Es algo habitual que un jugador no esté feliz, si no juega todo lo que quiere. Todos quieren sentirse importantes. Si ha llegado al Real Madrid es porque han sido importantes y eso es clave. Animo a todos a trabajar y si no estás contento, vienes al sofá gris. Pero anteponiendo lo colectivo, a lo individual», añadió.

Sobre las críticas, si alguna le había sorprendido, sonrió y dijo que «pocas cosas le sorprende». También habló de como trata a los jugadores: «Estoy centrado en tener buena relación con mis jugadores, cuanto más cercana, mejor. Hablamos de temas futbolísticos. Siempre tienen la puerta abierta».

Por otro lado, habló de la cena de equipo que hubo esta semana: Siempre me parece bien que se junten. Encantado de cosas así. Yo las disfrutaba mucho de joven». A la hora de ser cuestionado por el Atlético-Barcelona de la Copa del Rey, no quiso comentar nada: «Preguntadle al Barcelona y a Flick».

El entrenador del Real Madrid puso en valor a su defensa y su juventud: «En Valencia sacamos una defensa más joven que tres filiales en Primera RFEF. Tenemos jugadores con un potencial enorme, jugadores brutales, pese a la edad. Que igual deberían estar en Primera RFEF y son internacionales. No es nada fácil ser defensa en el Real Madrid, sé de lo que hablo. Y estoy muy contento con ellos».

Para finalizar, hizo balance de su primer mes: «Estoy muy feliz, tranquilo, comiendo mucho y con mucha energía para preparar el partido de mañana. Me siento un proivilegiado de estar en esta silla y es una suerte entrenar al mejor equipo del mundo».