Vinicius sorprende con su reacción a la victoria del Real Madrid en Mestalla

La quinta tarjeta amarilla que vio Vinicius Junior ante el Rayo Vallecano le privó de vestirse de corto en la visita del Real Madrid a Mestalla. El estadio del Valencia siempre se ha mostrado hostil con el futbolista merengue, que ha recibido insultos racistas por parte de la afición ché en varias ocasiones. El brasileño reaccionó en su cuenta de Instagram al triunfo del equipo, citando una publicación del Real Madrid a la que acompañó de una palabra: «Pegamos».

Vinicius añadió un emoticono riendo a su mensaje, publicado minutos después del final del encuentro en sus historias de Instagram. Ante la ausencia del ‘7’ del Real Madrid, blanco de los insultos y críticas de Mestalla en anteriores visitas, Kylian Mbappé fue el elegido para este papel. Una parte de la afición valencianista, especialmente en uno de los fondos del estadio, entonó en repetidas ocasiones «¡Mbappé, hijo de p..!». El delantero madridista no se dirigió a la grada ni hizo ningún gesto que mereciera provocar esta reacción.

Sin el sancionado Vinicius ni los lesionados Rodrygo Goes y Jude Bellingham, el Real Madrid se presentaba en Mestalla con Kylian Mbappé como único titular habitual en la parte ofensiva. Tampoco fue de la partida Franco Mastantuono, que venía apareciendo como titular en banda derecha. El ’10’ blanco, por tanto, formó dupla en la delantera con Gonzalo García. Pese a no mostrarse acertado durante buena parte del encuentro, Mbappé no falló a su cita con el gol. En el tiempo de descuento, el francés remató a placer una asistencia de Brahim Díaz para firmar vigesimotercer tanto en Liga. Mbappé ya saborea su segundo Pichichi consecutivo, ya que por detrás se aleja el mallorquinista Vedat Muriqui; con 15 goles.

Vinicius regresa ante la Real Sociedad

Vinicius Junior regresará a la convocatoria, salvo contratiempo durante la semana, de cara a la visita de la Real Sociedad al Santiago Bernabéu del sábado 14 de febrero (21:00 horas). El ‘7’ venía de sumar un gran gol, también frente al público madridista, ante el Rayo Vallecano. La tarjeta amarilla que vio contra los madrileños frenó su continuidad, pero tiene la oportunidad de mantener su buen momento en la próxima jornada liguera.

El carioca apunta a regresar al once ante la Real Sociedad. Vinicius era uno de los cuatro futbolistas, además de Asencio, Huijsen y Valverde, que habían sido titulares en todos los encuentros desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Real Madrid. Una condición que perdió ante el Valencia por cumplir ciclo de amonestaciones. Salvo sorpresa, volverá a la titularidad este fin de semana en un encuentro que el conjunto blanco debe ganar para no descolgarse de la pelea por la Liga con el FC Barcelona.