A Mestalla no le hizo falta Vinicius para insultar: gritos de «¡Mbappé hijo de p…!»

A Mestalla no le hizo falta la presencia de Vinicius para insultar. Ante la ausencia del brasileño por acumulación de tarjetas, parte de la afición del Valencia gritó «¡hijo de p…!» a la estrella del Real Madrid durante la segunda parte del partido de la jornada 23 de Liga (0-2). El francés, autor del segundo gol de los blancos, tuvo que escuchar insultos especialmente desde uno de los fondos del estadio, donde se encontraban los aficionados más radicales.

El francés no realizó ningún tipo de provocación a la afición valencianista y, sin embargo, parte de esta le insultó con gritos de «¡Mbappé hijo de p…!». El ’10’ del Real Madrid sentenció el encuentro en el campo del Valencia anotando el 0-2 definitivo tras una gran asistencia de Brahim Díaz. Mestalla le eligió como víctima al no estar Vinicius, a quien le dedicaron insultos racistas en varias ocasiones.