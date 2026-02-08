Carreras evita una traca en Mestalla

Álvaro Carreras alargó la lucha por la Liga del Real Madrid una semana más gracias a su gol en Mestalla. Se le da bien al gallego el conjunto ché, al que en el Santiago Bernabéu le hizo un golazo para cerrar la goleada. En esta ocasión, el tanto no fue de tan bella factura, pero valió igual e, incluso, se puede decir que más, puesto que le da a los blancos tres puntos muy importantes para seguir a uno del Barcelona.

No obstante, esta victoria no puede esconder la realidad, que no es otra que este Real Madrid juega muy mal al fútbol. Los blancos tienen una carencia de calidad tremenda. Son lentos a la hora de crear fútbol, muchas veces débiles en defensa e incapaces de generar peligro de manera constante. Un equipo cogido con pinzas que da la sensación de que en cualquier momento ejecutará la traca final.

Qué primera parte

Se debe hacer un aparte de la primera parte que firmó el Real Madrid en Mestalla. 45 minutos planos, sin brillo, sin ideas y sin absolutamente nada de lo que debe hacer un equipo como la entidad madridista. Tan pobre fue la actuación de los madridistas que incluso el Valencia, que tampoco tiene mucho, fue capaz de meterle en su área durante varios minutos.

Mbappé, de la frutración al gol

Mbappé vivió una primera parte marcada por la frustración, como el resto del equipo. El francés mostró su malestar con el juego de un conjunto que estuvo francamente mal en la primera mitad. Eso sí, fue de lo mejor y cada vez que la pelota pasó por sus pies la sensación de que algo podía pasar se instalaba en Mestalla. De hecho, terminó facturando para cerrar el encuentro tras aporvechar un buen pase de Brahim.

David Jiménez, la buena noticia

Fue la sorpresa del once de Arbeloa y la verdad es que dio un gran nivel dentro del terreno de juego. Estuvo muy serio en defensa, su principal cometido, pero también se le vio seguro a la hora de incorporarse al ataque en busca de peligro. Tuvo la mejor ocasión de la primera mitad en un tiro que le sacó abajo con los pies Dimitrievski.

Las desconexiones de Huijsen

¿Dónde está el Huijsen que se estrenó en Mestalla siendo titular con España el pasado mes de marzo contra Holanda? ¿Dónde se habrá metido? El central volvió a dejar patentes sus desconexiones, lo que provoca que los madridistas sufran en defensa y que sus rivales gocen de ocasiones de peligro.

Gonzalo se pierde en la banda

Por mucho que ya haya quedado demostrado que Gonzalo García no es capaz de rendir cuando cae a la banda, Arbeloa insiste e insiste. El canterano, que si algo tiene es gol, no es capaz de encontrarse con su mejor nivel en esa posición y lo sufre. Ante el Valencia, el salmantino apostó por el madrileño junto a Mbappé en ataque y siempre que arrancó desde un costado se le vio fuera de lugar.

En la segunda mitad esta situación cambió. Mbappé pasó a la banda izquierda, dejando a Gonzalo en el centro en los momentos en los que el Real Madrid atacaba, pero dio igual, puesto que la capacidad de generar fútbol de los blancos es tan limitada que las ocasiones brillaron por su ausencia.

Las notas del Real Madrid