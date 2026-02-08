Carreras rompe el muro del Valencia y adelanta al Real Madrid en Mestalla

Álvaro Carreras rompió el muro del Valencia y adelantó al Real Madrid en un partido atascadísimo. El lateral izquierdo se atrevió a penetrar en la defensa che y, con ayuda de algún rebote, acabó disparando con la pierna derecha y batió a Dimitrievski para hacer el 0-1. El equipo blanco se puso por delante cuando quizá ni lo merecía, pero el ferrolano le dio un respiro con una jugada individual que forzó el fallo del conjunto de Mestalla.

Carreras ya marcó un golazo al Valencia en la primera vuelta de la Liga y este domingo se convirtió en el desatascador del Real Madrid al llegar desde atrás y creérselo dentro del área valencianista hasta mandarla a la red. El defensa fue el sacrificado de Álvaro Arbeloa tras el desastre de Lisboa y no jugó contra el Rayo Vallecano.

Ahora reaparece para salvar a los suyos a poder apropiarse de tres puntos fundamentales para seguir a un punto del Barcelona en la pelea por el liderato. Carreras fue el jugador más destacado del Real Madrid en Mestalla, ya que tanto el centro del campo como la delantera estuvieron muy faltos de fluidez en el juego. El ferrolano sigue haciendo méritos para ser un lateral de presente y futuro en el conjunto blanco.