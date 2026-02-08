Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid sobre el Valencia

Mestalla acabó teñido de blanco, en la grada y en el césped. Pañolada de los aficionados del Valencia y triunfo del Real Madrid, gol de Carreras y sentencia de Mbappé mediante. Sólido partido del equipo de Arbeloa que fue de menos a más hasta encontrar la oportunidad. De inicio se vio más el área de Courtois, pero al final la acción sucedió en la de Dimitrievski. Un triunfo que mantiene a los blancos en la clasificación de la Liga a un solo punto del liderato que posee el Barcelona.

Una incursión de Carreras y la buena lectura posicional de Mbappé derribaron el muro valencianista que terminó agrietado y con su afición dedicado una sonora pitada a todas las instancias. Despacho, banquillo y terreno de juego. El viento no sopla a favor en Mestalla desde hace años. Todo lo que puede salir mal, sale mal. Y las políticas de la directiva no dejan de crispar a la afición del Turia, furiosa por estar otro año rozando los puestos de quema.

El Valencia de Corberán, también señalado por la grada, apenas logró inquietar a un Real Madrid que no divierte, tampoco exhibe un juego alejado del tedio, pero gana. Y eso es mucho. Así se ganan Ligas. Mantiene su pulso liguero con el Barcelona. La otra noticia positiva que saca el Real Madrid de Mestalla es que la cantera funciona. David Jiménez, debut como titular en el primer equipo. Cumplió y liberó a Valverde de esa posición que tanto dolor de cabeza le genera.

Clasificación de la Liga