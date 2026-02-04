El CEO del Al Hilal aprieta el fichaje de Vinicius: «Lo van a intentar traer»

El futuro de Vinicius Júnior sigue siendo una incógnita. A la espera de retomar las conversaciones de la renovación con el Real Madrid, el interés de Arabia Saudí ha vuelto a intensificarse con el objetivo de sacarle del Santiago Bernabéu a cambio de convertirle en uno de los futbolistas mejores pagados del mundo. Concretamente, es el Al Hilal quien quiere convertirle en la nueva estrella de Oriente Medio.

Desde hace tiempo se conoce el interés. Ahora que la política de fichajes se centra en apostar por la juventud en lugar de viejas glorias, la realidad es que quieren sí o sí al brasileño y están dispuestos a todo con tal de traerle. Una operación que hasta el propio Esteve Calzada, CEO del Al-Hilal, ha confirmado para lanzar un mensaje claro y directo a Vinicius: «En nuestro caso no hay conversaciones, pero el CEO de la liga saudí cada vez que se le pregunta, dice que si está disponible, lo va a intentar traer», confesó.

Un órdago estratégico a raíz de las informaciones acerca de las dudas que tiene el carioca de continuar en Chamartín. En las últimas semanas ha recibido pitos en el Bernabéu por su nivel en el césped, donde tan solo suma ocho goles y once asistencias en 33 partidos. Muy por debajo de Mbappé y con el que no ha podido sacar la versión que maravilló al mundo hace un par de años. A pesar de que el vestuario ha cerrado filas con él, el jugador no está muy contento con la situación. Un escenario que viene perfecto para una Arabia que sueña con Vinicius. También tiene sobre la mesa el sueño del Flamengo de traerle de vuelta, aunque eso supondría alejarse de sus estándares tanto deportivos como económicos.

Al Hilal quiere a Vinicius tras el éxito con Benzema

El Al Hilal es sin duda el equipo con mayor poder en Arabia Saudí. A pesar de que el dinero de todos los clubes proviene del PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita), la realidad es que son ellos quienes dominan la competición.

El ejemplo perfecto fue el reciente fichaje de Karim Benzema. Necesitó una rebeldía del francés con el Al-Ittihad para llamarle y ofrecerle un contrato que no tardó en firmar. De hecho, la operación llegó hasta tal punto que hasta el propio Cristiano Ronaldo renunció a jugar el partido de esta semana para plantarse con la diferencia de trato entre el Al Hilal y el resto con el fondo saudí.

Entrenado por Simone Inzaghi y en el que juegan viejos conocidos de LaLiga como Yassine Bonou o Theo Hernández, el club saudí insiste en que el siguiente después del francés es Vinicius, según el CEO como contó en una entrevista en La Ser. Más presión a unas negociaciones con el Real Madrid que no avanzan al ritmo suficiente como para pensar en que el brasileño seguirá en Chamartín con total seguridad.