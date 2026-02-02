Se confirma el bombazo: Al-Hilal ficha a Benzema hasta 2027

Karim Benzema ficha por el Al-Hilal. El conjunto de Arabia Saudí ha anunciado que el francés firma hasta 2027, dejando de esta manera el Al-Ittihad, al que llegó procedente del Real Madrid en verano de 2023. Dos años y medio después, tras declararse en rebeldía por lo que consideraba una oferta de renovación insuficiente, deja el club de Yeda para firmar por el equipo de la capital, de Riad.

El club lo ha anunciado a bombo y platillo, señalando que la compañía que dirige Al-Hilal, con el Príncipe Nawaf bin Saad a la cabeza, ha logrado el fichaje del que fuera Balón de Oro en 2022. No han surtido efecto, por tanto, las quejas del Al-Nassr y Cristiano Ronaldo, que consideran que hay un trato de favor por parte de PIF –el fondo público saudí de inversión– hacia su máximo rival.

Al-Hilal confirma el fichaje de Benzema

El club saudí ha lanzado un comunicado en el que señala lo siguiente:

La estrella francesa Karim Benzema se une al Al-Hilal. La compañía Al-Hilal Club, dirigida por Su Alteza el Príncipe Nawaf bin Saad, fichó a la estrella francesa Karim Benzema para representar al primer equipo de fútbol durante un año y medio como transferencia gratuita.

Benzema es considerado uno de los jugadores más destacados del mundo, habiendo contribuido a la conquista de 34 títulos con los clubes que ha representado. Entre ellos, se incluyen cinco Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, cinco Ligas de Campeones de la UEFA y cuatro Ligas con el Real Madrid. También ganó cuatro títulos de la Ligue 1 con el Lyon. Benzema también ha disputado 97 partidos internacionales con la selección francesa, incluyendo la Liga de Naciones de la UEFA y la Copa del Mundo.

A nivel individual, Karim ha ganado el Balón de Oro y el Premio al Mejor Jugador de la UEFA en Europa, además de ser el máximo goleador en numerosas competiciones internacionales.