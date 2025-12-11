Benzema abre la puerta a volver con Francia para el Mundial: «Si me llaman voy»

Karim Benzema no ha cerrado la puerta a poder regresar a jugar con la selección francesa de cara al próximo Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá. El jugador galo está alejado de los focos del fútbol de élite jugando en Arabia Saudí, pero tiene muy claro la respuesta que daría si Deschamps le llama para esta cita.

«Pero quién no quiere jugar un Mundial. Todo el mundo quiere jugar esta competición. Después, te digo: ¿pueden seleccionarme? Como soy alguien que ama el fútbol y la competición, lógicamente, si me dices que vaya a la selección francesa para jugar un Mundial y te digo que no, soy un mentiroso», declaró Karim Benzema en las últimas horas.

«Yo soy un jugador de fútbol. Así que juego al fútbol. Cuando me llaman, voy, juego. Tengo objetivos en la cabeza. Amo el fútbol y amo ganar. Amo los trofeos. Eso es lo que más me importa. Ahora estoy en mi club. Si me llaman a la selección nacional, voy para jugar al fútbol. Y ahí se acaba», señaló Karim Benzema dejando muy atrás sus polémicas con Deschamps en el pasado Mundial de Qatar.

«No es una historia de no tener más ganas de volver a la selección. Ahora hablamos de un Mundial. Lógicamente, no son cosas en las que haya que decir: ‘No, no tengo ganas’. Porque sería mentir decir: ‘No, no tengo ganas de jugar un Mundial’», aclaró Benzema en esta entrevista concedida a L’Équipe.

«No sabemos en absoluto qué pasará. Si Zizou, un día, es seleccionador, le deseo lo mejor. De todas formas, Zizou ganará. Da igual el club, la selección… Donde quieras, ganará. Tenemos una relación excepcional. Zizou, con el paso que hizo por Madrid. Con él, vas a hacer la compra, vas a jugar. Es fluido. Si se convierte en seleccionador de la selección francesa, no tengo ninguna duda de que triunfará», dijo Benzema sobre un posible futuro de Zidane unido a la selección francesa.

Un Karim Benzema que también habló de la situación actual del Real Madrid en esta entrevista en Francia: «Necesita que los jugadores conecten, eso es todo. Mbappé es capaz de marcar en los momentos decisivos. Necesita eso. Es él el que debe guiar al Real Madrid hacia los trofeos».