Deschamps: «España nos ha castigado porque son un rival muy potente»

Didier Deschamps atendió a los medios de comunicación tras la derrota de Francia frente a España en la semifinal de la Liga de Naciones. El combinado galo llegó a maquillar un marcador que podría haber sido muy doloroso, pero su remontada se quedó a medias y tendrá que jugar el tercer y cuarto puesto contra Alemania.

El entrenador galo comenzó analizando el encuentro: «Las sensaciones son mezcladas. Nos podemos llevar muchas cosas buenas. Encajamos cinco goles, pero tuvimos el control y más oportunidades. Hemos tenido unos 10 minutos en cada parte donde hemos jugado muy bien, aunque encajamos dos goles. No tiramos la toalla, seguimos trabajando y logramos ver puerta al final. No pudimos empatar, por desgracia. No quiero negar que mi equipo ha hecho un buen papel».

«Para algunos de mis jugadores ha sido así porque era su primer partido con Francia. Cuando encajas se puede echar la culpa a la defensa, pero hay que valorar al equipo español. No hemos tenido los automatismos en defensa para jugar contra un equipo como España. Lenglet es posible que no estuviera todo lo centrado que debía estar, debemos corregir cosas, pero vi mucho potencial arriba. Nos han castigado porque son un rival muy potente y muy eficientes», comentó sobre la defensa.

Deschamps habló de Cherki: «Es un gran jugador. Salí en la segunda parte y me alegro mucho por él. Estoy muy contento con su llegada al equipo y seguro de su aportación de cara al futuro». Sobre el tercer y cuarto puesto, fue claro: «No voy a hablar de la imagen de Alemania de ayer. Será otro encuentro. Tenemos menos tiempo, sólo tres días y, sin duda, habrá cambios tanto por parte de Alemania como por la nuestra. No es la final más importante, pero vamos a intentar recuperar para buscar la victoria».

Comparó este partido con el de la Eurocopa: «No es el mismo partido que el de la Eurocopa. Es muy raro jugar contra España y tener tanto tiempo el balón. Tuvimos muchas ocasiones. No hemos sido eficaces de cara a puerta y encajamos muchos goles. Unai Simón hizo muchas y muy buenas paradas, jugó muy bien. No hemos tenido todas las armas de nuestro arsenal. No quiero decir que eso nos haya penalizado, pero hemos podido jugar contra ellos y bien. Frente a España hay que ser buenos en todas las líneas. Los jugadores que teníamos han estado muy bien».

También habló de la posición de Mbappé y Dembélé: «Ya dije que Kylian iba a jugar en el centro. No hay nada escrito en piedra, pero Mbappé es delantero centro. Dembélé, con su club, tiene mucha libertad y no tiene una posición fija. No hay nada fijo. Está muy bien combinarlo, así pueden jugar juntos, pero hay que encontrar el equilibrio perfecto entre los dos. No voy a cambiar la forma de jugar de Mbappé. Dembélé lo puede hacer en las tres posiciones de ataque».