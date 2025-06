Vaya baile y qué susto, España

Valoremos a esta España. Valoremos a este seleccionador. Demos las gracias por poder disfrutar de este equipo perfecto que sólo sabe regalar alegrías a un país que las necesita. La selección española de Luis de la Fuente es de lo poco que funciona como debe en la piel de toro.

España decidió que le iba a dar un auténtico meneo a Francia en Stuttgart, donde tan feliz fue un 5 de julio de 2024 ante Alemania. Y lo hizo. Y tanto que lo hizo. El combinado dirigido por Luis de la Fuente bailó a un conjunto galo que se llevó una de las mayores goleadas de su historia. El cuarto gol, el de Pedri, sirve como ejemplo.

Luego, llegó la relajación y Francia maquilló un resultado que iba a ser histórico. Este tipo de desconexiones no las puede tener una selección que, en estos momentos, es la mejor del mundo por fútbol y resultados.

Lamine no está para debates

En medio del debate de quién debe ganar el Balón de Oro, Lamine Yamal decidió que él no está para estas cosas. No se sabe quién lo ganará, pero ante Dembélé y Mbappé, que tiene la bala del Mundial de Clubes en la recámara, dio una exhibición con dos goles y un sinfín de recursos que demuestran que este niño de 17 años vale oro.

Valoremos a Oyarzabal

Comentaba el día antes de la semifinal a un compañero que el gol de Oyarzabal ante Inglaterra en la final de la última Eurocopa que se disputó en Berlín tengo la sensación de que no se recuerda como se merece. También me parece que a Mikel no se le valora tanto como se debería. Pero Luis de la Fuente, que de esto de la pelota sabe un rato, siempre ha confiado en él. Y el jugador de la Real Sociedad le da la razón en noches como la de ante Francia.

Oyarzabal fue titular y una de las sorpresas de la alineación. Morata y Olmo se quedaban en el banquillo, pero pronto se iba a entender la decisión de De la Fuente. Y es que el delantero dio el pase tanto a Nico Williams, en una jugada llena de calidad en la que baja el balón y le cede la pelota, como a Mikel Merino, en los dos primeros goles de España ante Francia. Un recital de un hombre que siempre brilla con la selección española.

Qué portero tenemos

Unai Simón es increíble. Sí, juega en el Athletic, los focos no le apuntan tanto como deberían y puede pasar a veces desapercibido, pero qué porterazo tiene España. Qué guardameta. Qué nivel el suyo. Ante Francia lo volvió a demostrar en una gran cita como las semifinales de la Liga de Naciones. El vasco desesperó a los delanteros franceses. Le sacó una ocasión clarísima a Mbappé, pudo parar a Doué y no dio opción a Dembélé. Todo ello para sostener a una España que ganó a los galos, pero que nadie se piense que no sufrió lo suyo. Poco pudo hacer en el penalti, que no debía haber sido señalado, que transformó Mbappé. Tampoco pudo evitar el golazo de Cherki. Y, por último, Vivian hizo fue amigo metiendo el tercero de los franceses en su propia portería y Kolo Muani el cuarto para poner tensión.

Stuttgart es territorio Merino

Otra vez en esa portería. Otra vez en ese córner. Mikel Merino hizo el segundo gol de España en la misma portería en la que sacó el billete para semifinales de la Eurocopa ante Alemania un 5 de julio de 2024. En aquella ocasión de cabeza; esta vez, tras aprovechar una asistencia de Oyarzabal. Y, obviamente, emulando a su padre, lo celebró en ese mismo córner que todos los periodistas españoles fotografiábamos el día previo al partido. El córner de Merino.

