En Francia aseguran que Zidane será el seleccionador de Francia tras el Mundial

Desde que Zidane dejara el banquillo del Real Madrid en el verano de 2021, siempre se le ha vinculado con un destino: el de la selección francesa. De hecho, en el seno de la federación gala se habla sin tapujos de la opción de que el francés sea, tarde o temprano, el jefe de Les Bleus. Ahora, parece que esa fecha está más clara y sería tras el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo publica L’Équipe, que asegura que Zidane, aunque sin decirlo abiertamente, ya se prepara para el que sería su siguiente cargo en un banquillo. El medio galo afirma que el pasado 12 de julio, en el centro Z5 de Aix-en-Provence, donde se celebró el 27º aniversario del Mundial 98, estaba en boca de todos que el ex entrenador del Real Madrid sería el próximo seleccionador de Francia.

En dicho acto, según el propio medio, incluso se llegó a bromear sobre esa posibilidad. El periódico también apunta que Zizou compartió confidencias con Laurent Blanc sobre la experiencia de este último al frente de la selección entre 2010 y 2012.

Por otro lado, Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, no tiene intención de tomar ninguna decisión al respecto antes del Mundial 2026. «Es demasiado pronto», afirman desde su entorno, aunque también reconocen: «La FFF estará lista cuando llegue el momento».

Zidane es la mayor leyenda del fútbol francés y el elegido para coger las riendas de su selección. En su etapa con el Real Madrid conquistó tres Champions, entre otros títulos. Su reto, si finalmente llega al banquillo de Francia, será devolver al combinado galo a la senda del triunfo.