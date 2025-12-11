Benzema suelta un palazo a Vinicius: «Si tu compañero es mejor que tú tienes que aceptarlo»

Karim Benzema ha repasado toda la actualidad del Real Madrid mientras prepara el regreso a la temporada con su club, el Al-Ittihad, en Dubai. El ex jugador madridista ha hablado alto y claro, quedándose bastante a gusto y desgranando los problemas que tiene el equipo de Xabi Alonso. Vinicius, Mbappé o Bellingham son nombres que ha señalado en una extensa entrevista a un medio francés.

«Lo que les falta es simplemente una conexión. Entre Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo. Bellingham necesita entender que él es el mediapunta, no el goleador. Mbappé es el goleador, no el mediapunta. Vinicius no es un centrocampista defensivo, es un extremo izquierdo. Mientras todos sepan qué hacer en el campo, ya está. Porque estamos hablando de jugadores que están entre los diez mejores del mundo, y todos están en el mismo equipo», comenzó señalando en esta entrevista Benzema sobre la actualidad del Real Madrid.

Sobre la posible solución a los problemas del Madrid: «Es difícil porque cada uno tiene su propia personalidad y características. Todos quieren ser los mejores, así que es un poco complicado… Todos necesitan entender que, en su rol, pueden aportar, pero que es por el bien del equipo».

«No, el entrenador no puede hacer nada. Tiene nombres, es el que mejor juega. Después, es cuestión de jugadores… Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. El problema es no aceptar que el que tienes delante marque más goles. Por eso tienes problemas cuando tienes cinco o seis grandes jugadores juntos. Todos aportan algo. Y, al final, el goleador siempre recibe un poco más de atención que los demás. ¡Pero siempre necesita a los demás! No puedes hacerlo todo solo», comentó Benzema sobre la lucha de egos en el vestuario blanco y sobre Xabi Alonso.

«Hoy en día, ya no hay ese tipo de jugador en el Real Madrid. No hay un jugador con más experiencia que pueda decirle a Bellingham, Mbappé o Vinicius qué está mal. Así que es complicado… El entrenador, en mi opinión, lo dice, pero de otra manera. Porque hoy en día, el fútbol… Francamente, es muy complicado. Los jugadores ya no se hablan. Y se nota, de hecho. Es: «Hice mi trabajo, marqué mis goles». Así es el fútbol hoy en día», dijo Benzema en una extensa entrevista en L’Équipe.

«Las críticas siempre son difíciles de aceptar. Pero en realidad son un paso adelante. Si las aceptas bien, mejoras. Es mejor para ti y para todos. Pero, sinceramente, el Madrid es complicado; hay demasiados buenos jugadores», dijo sobre las críticas a los jugadores.

«Marca muchísimos goles y seguirá haciéndolo, como lo hizo en el PSG. Pero lo más importante para Mbappé es que el Real Madrid lo fichó para que, en momentos clave, pueda ganar partidos para su equipo. Y es capaz de hacerlo. Esa es la presión que necesita asumir y dar ese pequeño paso para convertirse en el líder del ataque. Porque él es quien tiene que llevar al Real Madrid a los títulos. Eso sí, no solo, sino con los demás. Por eso hablé de la conexión», culminó Benzema hablando de su compatriota Mbappé.