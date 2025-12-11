El Real Madrid se indigna con Xabi por la gestión de Endrick

La planta noble del estadio Santiago Bernabéu terminó muy molesta con Xabi Alonso por la gestión que está haciendo con Endrick. Los que mandan en la parcela deportiva del Real Madrid vieron, como el resto de los aficionados, los minutos del brasileño contra el Manchester City. El donostiarra solo le dio 11 minutos, pero tuvo tiempo para estrellar un balón en el larguero y para dejar claro que puede ser mucho más importante dentro de la plantilla de lo que el entrenador considera. Y es que, solo suma 22 minutos en lo que va de curso, siendo el futbolista menos utilizado por el vasco.

La gestión que está haciendo Xabi Alonso con Endrick no se comprende en la planta noble del Real Madrid. No se entendía antes del Manchester City y menos después. De hecho, se puede decir que la indignación fue en aumento tras ver sus minutos contra los ingleses, ya que los que mandan en la parcela deportiva del conjunto blanco no entienden que el brasileño no tenga más protagonismo.

Xabi Alonso no está contando con Endrick y de manera voluntaria está desaprovechando un recurso valioso. De hecho, en la previa del encuentro habló con él sobre su situación, tal y como reconoció tras el partido. Sin embargo, estas palabras, lejos de ayudar al delantero, le hundieron un poco más, ya que le vino a decir lo poco que iba a contar con él hasta enero, cuando, en principio, se marchará rumbo al Olympique de Lyon.

El Real Madrid está a tiempo de pararlo

En el Real Madrid no son partidarios de que Endrick se vaya cedido a mitad de temporada, ya que consideran que la plantilla se debilita en ataque. Sin Brahim hasta finales de enero, debido a su participación en la Copa de África con Marruecos, los atacantes, en caso de lesión y sin el brasileño, serían los justos. No obstante, si Xabi Alonso sigue como entrenador, el delantero hará las maletas.

Eso sí, en el Real Madrid están ralentizando la operación, ya que el futuro del donostiarra no está ni mucho menos asegurado. Si Xabi es cesado, el club blanco aún tiene tiempo para echar atrás una operación que está muy avanzada. De hecho, al delantero brasileño solo le falta pasar el reconocimiento médico y poco más para finalizar su cesión al conjunto francés.

El club reconoce errores

En el Real Madrid reconocen ahora que con Endrick los tiempos no se gestionaron de la mejor manera. A toro pasado, algunos se preguntan si no habría sido mejor seguir el mismo proceso que se aplicó con Vinicius y Rodrygo, quienes en sus primeras temporadas alternaron el Castilla con el primer equipo, lo que les permitió adaptarse progresivamente al fútbol europeo y ganar protagonismo. Con Endrick no se hizo así, ya que su situación era distinta: venía de ser pieza clave en el Brasileirao conquistado por Palmeiras y de empezar a destacar con la selección brasileña, marcando goles en estadios como Wembley y el Bernabéu. A la postre, esa decisión se analiza ahora como un error.