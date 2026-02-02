Cristiano Ronaldo se pone en huelga en la liga de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo se ha plantado en contra de la gestión de la liga de Arabia Saudí. El portugués por decisión propia no jugará el próximo partido con el Al Nassr a raíz de las últimas decisiones que está tomando el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita) con la gestión de su club en comparación con rivales directos. Una medida que ha tomado después de varios años sintiéndose perjudicado a la hora de pelear los títulos, estando dispuesto a la huelga con tal que haya un cambio radical en los estamentos del fútbol de Oriente.

A pesar de que desde la prensa local se indicó que las razones se deben a problemas físicos, desde Portugal van más allá y señalan que Cristiano no estará en el césped este lunes ante el Al Riyadh. Todo viene después de que sienta que el fondo saudí hace trato de favor hacia otros clubes como el Al Hilal, enemigo directo del Al Nassr. El actual líder ha estado más activo en el mercado de fichajes y los rumores sobre la incorporación con Karim Benzema, quién está cerca de romper su renovación con el Al Ittihad, son cada vez más intensos.

Cristiano Ronaldo se siente perjudicado

El equipo del luso, en cambio, apenas ha hecho una operación por una joven promesa del fútbol de Irak. Una balanza descompensada desde la misma fuente de dinero que altera la competición para Cristiano en su busca de su primer título en Arabia. El Al Hilal está primero en la tabla con 46 puntos, mientras que el Al Nassr le pisa los talones con 43, por lo que cada refuerzo es clave para el trofeo nacional.

Un hecho que ha provocado que Ronaldo esté disgustado con el PIF y esté en huelga a la espera de que se tomen medidas que garanticen mayor equidad en la competición, según informa A Bola. Una decisión que le hará perder la bala de seguir sumando goles de cara a su carrera de llegar los 1.000 (suma 961). Una baja sensible del máximo goleador del equipo para seguir apretando al Al Hilal, pero que el delantero considera necesaria en busca de justicia.