El Flamengo sueña con Vinicius y le ofrece volver si no renueva con el Madrid

El regreso del hijo pródigo a la que fue su casa se ha convertido en todo un clásico en el mundo del fútbol. Ángel Di María en Rosario Central o Neymar en Santos son algunos de los ejemplos más recientes en Sudamérica. Flamengo ha completado el retorno de un futbolista formado en sus filas, un Lucas Paquetá que llega al club a cambio de 42 millones de euros en este mercado invernal. En el equipo de Río de Janeiro ya sueñan con un regreso aún más esperado de cara a 2027: Vinicius Junior.

El actual futbolista del Real Madrid brilló en Fla antes de dar el salto a la élite europea y convertirse en una estrella. En el equipo brasileño coincidió con Lucas Paquetá, que en su vuelta a casa ha elegido el dorsal 20 que lució Vinicius antes de su marcha para su segunda etapa en Flamengo. Ambos jugadores mantienen una gran amistad desde sus inicios en el fútbol profesional. «La puerta siempre está abierta para él», reconoció José Boto, director de fútbol del club, a una pregunta sobre un posible retorno de Vinicius durante la presentación de Paquetá.

Boto se ha aferrado a la situación contractual del ‘7’ del Real Madrid, que sigue sin renovar con los blancos un vínculo que finaliza en verano de 2027. «Su contrato está cerca de terminar. Me envió un bonito regalo, una camiseta firmada. Sólo se puede luchar por este tipo de jugadores cuando realmente quieren venir. Depende más de Vini que de nosotros», prosiguió el directivo de Flamengo. Por ahora, los rumores de una posible marcha del brasileño han ido orientados hacia una salida al fútbol saudí, aunque en las últimas semanas el Real Madrid ha recuperado la confianza respecto a su renovación.

Flamengo pide un esfuerzo a Vinicius

El crecimiento económico de los clubes brasileños en las últimas campañas es notable. Prueba de ello son los 42 millones de euros que acaba de desembolsar Flamengo por Lucas Paquetá, un futbolista de 28 años con infinidad de ofertas de equipos europeos. «Sin Paquetá, este traspaso hubiera sido imposible, por mucho dinero que tuviéramos», ha confirmado José Boto en la presentación del jugador. El centrocampista buscaba una salida del West Ham de la Premier League, aunque, por el que precio que ha firmado por Flamengo «había entre 10 y 15 clubes en Europa que podrían haberlo fichado».

El club de Río de Janeiro estaría dispuesto a esperar al verano de 2027 para conseguir la vuelta de Vinicius Junior al equipo en el que dio el salto al fútbol profesional. «Su contrato está a punto de terminar, no tendremos que pagar nada al Real Madrid», ha señalado José Boto. Aún así, el ‘7’ de Brasil debería renunciar a salarios superiores en otros clubes para regresar a la que fue su casa. Un esfuerzo que ha hecho Lucas Paquetá y que en Flamengo esperan que pueda aceptar Vinicius Junior si pretende firmar por el vigente campeón de la Copa Libertadores.