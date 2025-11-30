El ex madridista Danilo convierte a Flamengo en el equipo brasileño con más Libertadores

El Flamengo levantó este sábado su cuarta Copa Libertadores tras imponerse en la final al Palmeiras gracias al solitario gol del ex madridista Danilo y se ha convertido en el equipo brasileño que más veces ha ganado este título, que es el vigesimoquinto de la historia para Brasil. Los de Filipe Luis se impusieron por 0-1 en Lima (Perú) llegando por séptima vez esta final en la competición americana, cinco de ellas en el formato a partido único que se implantó en 2019.

Flamengo sucede así en el trono de la Libertadores a otro equipo brasileño, Botafogo, que se impuso en 2024 al Atlético Mineiro. La consagración para el equipo de Río de Janeiro llegó después de pasar como segundo del grupo C, por debajo de Liga de Quito y por encima del Central Córdoba argentino y el Deportivo Táchira venezolano.

En octavos de final, el equipo brasileño eliminó a Internacional de Porto Alegre y en cuartos apeó al Estudiantes de La Plata argentino. Y en las semifinales apartó del camino a los argentinos de Racing Club. El 0-1 de este sábado en la capital peruana le dio a los del Ninho do Urubu su cuarta victoria tras las de 1981, 2019 y 2022.

Un gol de Danilo a los 67 minutos de juego permitió al nuevo rey de copas brasileño celebrar por todo lo alto una trabajada, pero merecida, victoria en un partido que se disputó con los dientes apretados en el Monumental. Ambos equipos comenzaron las acciones a toda máquina, con un Palmeiras buscando siempre explotar la capacidad ofensiva de Vitor Roque y una buena presión en el medio del Flamengo.

Un chispazo le da a Flamengo la Libertadores

Sin embargo, con el pasar de los minutos el Mengao se comenzó a asentar en la cancha hasta concretar una mayor posesión del balón, con su juego recostado hacia la derecha, para aprovechar la salida limpia de Varela y Carrascal. Con el control del mediocampo, el Flamengo pasó a dominar las acciones, mientras que Palmeiras se hizo fuerte en el fondo para defender con todos sus recursos la portería de Carlos Miguel.

A pesar de ello, el Fla tuvo sus dos opciones más claras de la primera mitad en los pies de Bruno Henrique, que a los 14′ desperdició una buena jugada de Varela, al enviar muy elevado un disparo desde la derecha. Casi de inmediato, Samuel Lino contó con otra opción inmejorable, pero su remate potente salió desviado por muy poco.

Palmeiras buscó recuperar posiciones para salir del sofocón y replicó con un tiro libre de Raphael Veiga que fue despejado con los puños por el portero Rossi y luego tuvo un remate de cabeza de Vitor Roque que salió alto tras rebotar en el césped. En una de las últimas jugadas del primer tiempo, Bruno Henrique logró llegar a base de velocidad hasta el fondo, pero el portero Carlos Miguel lo detuvo en el mano a mano.

Flamengo regresó revitalizado de los vestuarios, pero Palmeiras nuevamente lució su potencia ofensiva para buscar que Vitor Roque causara impacto. En la réplica, el Mengao tuvo una llegada al área que De Arrascaeta no logró finiquitar con comodidad, lo que favoreció la anticipación en última instancia de Gómez.

Danilo se lleva la gloria

Sin embargo, la persistencia del Flamengo tuvo su premio a los 67′, cuando Danilo conectó un balón botado desde el córner con un potente remate de cabeza que dejó sin ninguna opción a Carlos Miguel. Tres minutos después, López tuvo una opción muy clara de empatar, pero su remate bajo y cruzado salió pegado al palo derecho defendido por Rossi.

A pesar del ingreso de Everton, el Flamengo cerró filas para afrontar los intentos ofensivos del Verdao, que se echó hacia adelante, pero sin claridad ni suerte para derribar la muralla defensiva rojinegra. Excepto un remate de Vitor Roque, no tuvo demasiadas ocasiones para igualar y Flamengo se llevaba la Libertadores.