Neymar quiere volver a Europa para estar en el Mundial 2026 con Brasil

Neymar busca la última oportunidad de jugar un Mundial y su futuro más inmediato para conseguirlo podría estar de nuevo en Europa. Concretamente, en Italia. Allí es donde busca equipo su agente, Pini Zahavi, con el objetivo de que el brasileño sea tenido en cuenta por Carlo Ancelotti de cara a la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Termina contrato con el Santos el 31 de diciembre y su representante está moviéndose ya para encontrarle un acomodo en la Serie A.

El brasileño dejó el PSG para marcharse a Al Hilal en verano de 2023, pero una grave lesión le impidió prácticamente jugar en el conjunto saudí. Rescindió su contrato para volver a su casa, al Santos brasileño, el pasado mes de enero. Sin embargo, no ha sido el mejor regreso posible. Las lesiones han marcado su rendimiento hasta ahora y, en lo que va de Brasileirao, únicamente ha podido disputar la mitad de los partidos.

En 13 partidos de los 26 que ha jugado un Santos que pelea por la permanencia en la Serie A brasileña, Neymar ha tenido una relevancia mínima. Apenas tres goles ha marcado en esta temporada, por lo que prácticamente no ha podido ayudar a su equipo en la lucha en la que está inmerso por no descender a la segunda categoría, donde ya estuvieron el pasado año.

Pese a todos estos datos, que reflejan lo lejos que está Neymar hoy por hoy de poder acercarse a un Mundial, Ancelotti no ha querido cerrarle la puerta. El seleccionador de Brasil ha sido claro a la hora de hablar del futbolista, reconvertido en los últimos tiempos en mediapunta, más que el extremo que cautivó hace una década al fútbol mundial. «Cuando está en forma, tiene nivel para estar en cualquier selección y en cualquier equipo del planeta», ha revelado en los últimos días el italiano.

Neymar no renuncia al Mundial

Esta afirmación hace que el optimismo de Neymar crezca de cara a poder estar en el Mundial 2026. Aunque, como el propio entrenador reveló, la convocatoria de marzo será clave para decidir quiénes irán convocados a la cita mundialista. De ahí, que el ex jugador del Barcelona apriete por encontrar un puesto en la élite en el mercado invernal.

«La convocatoria de marzo podría ser prácticamente la misma que acudirá al Mundial. Queremos ver cómo se integran algunos jugadores, pero la idea es que el grupo se vaya perfilando desde ahí», ha señalado Ancelotti durante este parón. Es decir, que en caso de que Neymar esté bien en marzo, podría ser convocado y, por tanto, tener opciones de estar en Estados Unidos, México y Canadá.

El Nápoles valoró su incorporación en el pasado mercado estival, aunque finalmente optaron por la opción de fichar a un Kevin de Bruyne que quedaba libre y que ofrecía rendimiento inmediato. Ahora, de cara a la ventana de fichajes de invierno, vuelve a aparecer la opción del actual campeón del Scudetto, así como la del Inter de Milán. Al menos, son las vías que está valorando Pini Zahavi para llevarle de vuelta al fútbol europeo, aunque parece complicado que, en el momento de forma en el que está, pueda ser importante en dos equipos que aspiran a todo este curso.