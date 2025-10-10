Vinicius se rinde a Ancelotti: «Siempre ha sido el mejor entrenador que he tenido»

Vinicius Jr. se ha deshecho en elogios hacia Carlo Ancelotti tras la goleada de Brasil frente a Corea del Sur. El delantero del Real Madrid está encantado de tener al que fuera su entrenador en el club blanco las últimas cuatro temporadas. Con el italiano en el banquillo ha crecido a pasos agigantados hasta convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Frente al combinado surcoreano, Vini, marcó el último gol del encuentro y cerró la goleada (0-5).

Desde la llegada de Ancelotti al banquillo de Brasil, Vinicius ha recuperado su mejor versión y suma dos goles y una asistencia en tres partidos. Al acabar el encuentro frente a Corea, el extremo brasileño se rindió ante el nuevo seleccionador de la canarinha: «Siempre ha sido el mejor entrenador que he tenido, el que más confianza me ha dado, y con el que mejor he jugado. Ha llegado aquí a la selección, llevo ya tres partidos con él y he logrado marcar dos goles y dar una asistencia».

Asimismo, el atacante también afirmó a los medios de comunicación que el 0-5 sobre Corea del Sur da «confianza» a Brasil de cara al Mundial de 2026, que arranca en ocho meses en Canadá, Estados Unidos y México. «Nos tenemos que preparar lo más rápido posible porque falta ya muy poco», señaló.

Insistió en que la llegada de Ancelotti, con el que Vini alcanzó su mejor versión en el Madrid, ha hecho posible que el juego del equipo evolucione de forma positiva. «Queremos continuar así para hacer una excelente Copa del Mundo».

Vinicius también quiso destacar la importancia de «presionar bien y defender mejor» para ganar los partidos. En este sentido, elogió a su ex compañero en el Real Madrid, Casemiro, al que Ancelotti ha traído de vuelta a la selección, por «dar mayor soporte al centro del campo», y a su compañero en el cuadro blanco Eder Militao.

Por último, Vini, destacó que «nuestro mejor partido tiene que ser siempre el próximo porque estamos evolucionando». Ese es el que enfrentará a Brasil con Japón en Tokio el próximo martes 14 de octubre. Será el segundo amistoso de preparación para el Mundial 2026 de los pupilos de un Carlo Ancelotti que sigue perfilando su equipo.