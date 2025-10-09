Incendio en la casa de Vinicius en Madrid tras arder la sauna del sótano

OKDIARIO ha captado en directo como las alarmas han saltado en la casa de Vinicius, jugador del Real Madrid, por un pequeño incendio que se ha producido en la sauna el sótano de su impresionante casa situada en la urbanización de lujo de La Moraleja en Madrid. Los bomberos llegaron enseguida y apagaron el fuego rápidamente. El humo llegó a varias partes de la casa, pero el problema no llegó a mayores. Vinicius no se encontraba en la casa, ya que está concentrado con la selección brasileña en Corea del Sur.

El fuego se originó por un pequeño fallo eléctrico en la sauna situada en la planta baja del domicilio, que quedó completamente calcinada. Esto hizo saltar todas las alarmas en la vivienda, ya que el humo alcanzó dos plantas de la vivienda. En cuanto vieron el humo, las personas que había en la casa llamaron al 112 para dar el aviso y los bomberos acudieron rápido al lugar.

La llamada se produjo en torno a las 11 de la mañana y en cuestión de poco más de una hora los bomberos habían apagado el fuego. Hasta el lugar se desplazaron dos camiones y un coche de bomberos, además de una ambulancia. En torno a las 12:40 de la mañana abandonaba el lugar el último de los camiones después de apagar el incendio.

Por suerte todo quedó en un susto y no hubo ni heridos ni ningún intoxicado. Las personas que se encontraban dentro de la vivienda en ese momento salieron ilesas del incidente. Los bomberos abrieron las ventanas del domicilio y dejaron la casa ventilando para que se fuera el humo que había entrado, como consecuencia de las llamas provocadas por el incendio de la sauna en casa de Vinicius.