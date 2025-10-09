Vinicius vuelve a ser protagonista en las redes sociales y medios de comunicación por algo que nada tiene que ver con el fútbol. El jugador brasileño del Real Madrid se ha visto envuelto en un escándalo extradeportivo, concretamente un triángulo amoroso que ha obligado incluso a pronunciarse en su perfil oficial de Instagram, pidiendo perdón a su novia, la influencer y presentadora Virginia Fonseca, a la que estaba conociendo desde hace meses.

En Brasil publicaron un vídeo en el que ella aseguraba que no seguía con Vinicius y el motivo de la ruptura serían unas capturas de pantalla de conversaciones del futbolista del Real Madrid con modelos, llegando a hablar públicamente una de ellas, llamada Anna Silva. «Vinicius es un maniático sexual… Me enviaba fotos de su p***. Solo quería hablar de sexo. Eso era todo. Vinicius solo piensa en sexo. Le dije que soy sapiosexual… Me gusta conversar, tener algo de qué hablar. No me gusta alguien que solo quiere hablar de cosas sucias conmigo, ¿sabes? No puede mantener una conversación, solo sexo, charla sobre sexo», decía.

Ante la trascedencia que ha tenido esta noticia en Brasil, Vinicius ha publicado un comunicado en el que se disculpa con Virgina Fonseca y explica que «aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera». El carioca sale al paso de todo el ruido mediático y se disculpa: «No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné», reconoce el futbolista brasileño.

🚨📲 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Vinícius Junior explains his relationship with Virginia via Instagram: «We all go through moments that make us reflect and grow. Recently, I experienced a situation that made me reflect and recognize attitudes that did not represent who I want to be or the… pic.twitter.com/wZ5sv0e6zq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 9, 2025

Comunicado íntegro de Vinicius

«Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir.

Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble. Aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera.

No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia.

La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto».