Rumores de romance entre Mbappé y una conocidísima soltera de ‘La isla de las tentaciones’

Kylian Mbappé vuelve a ser noticia por su vida sentimental. Aunque el jugador francés del Real Madrid no se pronuncia nunca ni comparte nada sobre sus relaciones amorosas, siempre hay rumores en torno a su figura. Ahora, una famosa influencer española ha sido relacionada con la estrella merengue. Su nombre es María Aguilar, aunque es más conocida en las redes sociales y en el mundo del corazón como María Brunn. La joven malagueña participó años atrás como soltera en La isla de las tentaciones, y luego inició una larga relación con David Vaquero que llegó a su fin hace unos meses.

Primero fue el periodista Pedro Jota quien, en el último capítulo del pódcast En Todas las salsas, desvelaba la noticia ofreciendo detalles inéditos y muy sorprendentes sobre este inesperado vínculo: «María no oculta que está conociendo a Mbappé», aseguraba muy convencido. Pero no ha sido el único reportero que ha querido dejar claro que existe ese acercamiento. «Desde después del verano le ha comentado a personas de su entorno y abiertamente en la peluquería que últimamente le gustan mucho los mulatos», comentaban en el programa. Algo que, sumado a que la ahora influencer habría sido vista en el palco VIP de Mbappé, ofrecería todas las pistas sobre esta nueva relación.

María Brunn… ¿lo desmiente?

Por si fuera poco, estos días María Brunn ha viajado a París, donde habría estado «poniendo corazones blancos con la bandera de Francia», en referencia al club blanco, donde el futbolista trabaja de delantero. «Supuestamente, María está manteniendo un amor de la clase que sea con Mbappé, y ella deja pistas sobre el tema». Poco después, Javi de Hoyos también se ha pronunciado al respecto de estos romances. Según él, ambos se conocen pero desde el entorno de ella aseguran que «no han tenido nada» y que el viaje de María Brunn a París no tenía que ver con Mbappé.

Estrella del Real Madrid, capitán de la selección francesa y considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo, saber si Kylian Mbappé tiene novia o las novias y relaciones que haya podido tener en el pasado se convierte en un asunto de prioridad mediática, sobre todo para la prensa del corazón. Mbappé es una persona familiar y centrada al 100% en el fútbol, por lo que no se le conoce, al menos de manera pública, ninguna pareja, pero sí muchas mujeres con las que ha sido relacionado en los últimos meses y años.

Una de las primeras mujeres que relacionaron con Kylian Mbappé fue Inés Rau. La modelo francesa, que nació el 18 de mayo de 1990, es de París, misma ciudad que el próximo futbolista del Real Madrid, y fue la primera modelo transgénero de una conocida revista. Ella ha trabajado para diferentes marcas de moda de gran renombre y ha sido fotografiada con el de Bondy, pero nunca se confirmó que mantuvieran una relación amorosa. Otra de las mujeres de la vida de Kylian Mbappé es Alicia Aylies. Esta modelo fue Miss Francia en 2017 y es con quien se cree que el delantero que ganó el Mundial de Rusia 2018 mantiene una relación o la mantuvo en el pasado. A ella se le ha podido ver animando al galo cuando ha jugado con la selección, sobre todo en la cita mundialista citada hace un momento.