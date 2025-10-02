La ex mujer de un futbolista del Real Madrid que ahora es okupa y debe 32.000 euros a su casero

El problema de la okupación en España va a más, pese a que desde la izquierda se trate de restarle importancia. Ahora, en nuestro país está dando mucho que hablar un caso que ha sorprendido a muchos porque la inquiokupa es una señora que en su día estuvo casada con un ex jugador del Real Madrid y que es hija de un conocido actor. La vivienda está ubicada en Torrelodones, y el propietario está tan desesperado que ha concedido varias entrevistas en los últimos días para visibilzar su situación y buscar ayuda.

José comenzó así su intervención en El programa de Ana Rosa Quintana: «Mi mujer está de baja porque tiene cáncer, cobrando una miseria por ser autónoma y nos hace muchísima falta el dinero. Hoy se ha presentado en el restaurante de unos familiares y encima ha comenzado a increparnos». Hablamos de una vivienda que tiene 90 m2 con piscina, garaje y trastero. José y su esposa le alquilaban la casa por unos 1.000 euros al mes, pero la inquiokupa debe a la pareja unos 32.000 euros.

El hombre cuenta los motivos por los que esta persona no les paga: «Dice que está mal el piso y que se va a ir, pero así lleva años y ni se ni nos paga. Yo soy un currito y estamos asfixiados por querer alquilar un piso que encima lo tenemos muy barato para estar en esta zona». En este sentido, la inmobiliaria que les lleva el asunto del alquiler, describió quién está detrás de esta okupación: «Nos dijeron que era una joya, hija de actor famosos, ex mujer de un conocido futbolista del Real Madrid y con tres nóminas. Engañó al de la inmobiliaria y nos engañó a todos. Nos debe 32.000 euros y sigue con su ostentosa vida».

Para finalizar, José estalla y pide ayuda de forma desesperada: «No nos ayuda nadie, solamente la alcaldesa de Torrelodones. Van a terminar pagando porque esto no es serio ni pasa en otro país». Y es que Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones del PP, ha denunciado en su cuenta de X (antes Twitter) la okupación en sus redes sociales y anuncia medidas para proteger a los propietarios: «Vamos a llevar a pleno la exención de IBI para aquellos propietarios que sufren okupación durante el tiempo que dure la misma. Okupar es robar. Lo que le pasa a José es una vergüenza».