Marisa Martín Blázquez, colaboradora de ‘AR’, víctima de la okupación: «Dos años sin cobrar el alquiler»

Marisa Martín Blázquez, colaboradora habitual de El programa de Ana Rosa, ha confesado hoy miércoles 1 de octubre que es víctima de la okupación. En el espacio de Telecinco se estaba informando sobre el caso de un hombre que ha denunciado que su inquilina de una vivienda en Torrelodones le debe más de 30.000 euros y, pese a ello, continúa llevando una vida de repleta de lujos. En ese momento, Ana Rosa Quintana ha recibido un mensaje de Martín Blázquez informando que se encuentra en una situación parecida ya que lleva «dos años sin cobrar el alquiler». Así, la presentadora ha reflexionado y ha dicho: «La gente que podría poner sus pisos en alquiler y así aliviar un poco la demanda, pues les da miedo que les pueda suceder esto».

La inquiokupación se ha convertido en una preocupación creciente en muchas zonas de España, afectando tanto a propietarios como al mercado del alquiler. Además, es un problema que puede sufrir cualquier persona, sin importar la profesión, edad o estatus social.

El programa de Ana Rosa estaba hablado con un afectado por la inquiokupación en Torrelodones, cuando ha recibido un mensaje de la periodista Marisa Martín Blázquez explicando que sufre el mismo problema en la misma zona de Madrid: «Ahora me escribe una compañera, Marisa Martín Blázquez. Lleva dos años sin que le paguen los inquilinos de un pisito que tenía en Torrelodones. Tiene proceso de desahucio y lleva dos años en el juzgado».

Ante esto, Ana Rosa ha dado su opinión sobre el problema de la inquiokupación: «Entonces, claro, ¿Qué pasa? Que gente que podría poner sus pisos en alquiler y así aliviar un poco la demanda, pues les da miedo que les pueda suceder esto».

De mujer de futbolista a okupa

Esta confesión de Marisa Martín Blázquez ha venido a raíz del caso de una mujer que ha pasado de protagonizar portadas de revista, a inquiokupa. Eso sí, una okupa con pedigrí, hija de dos conocidos actores de nuestro país y exmujer de un importante futbolista del Real Madrid.

Ahora, sus caseros denuncian que les debe 32.000 euros. Hace tres años, José y su mujer le alquilan su casa de Torrelodones, en Madrid. Lo hacen, según ellos, siguiendo las recomendaciones de la inmobiliaria donde anunciaban el piso.

El piso, de 90 m2, en una urbanización piscina, garaje y trastero. Un alquiler de 1.050 euros al mes que pronto dejó de pagar. En total, 32.000 euros de deudas que tiene a estos inquilinos asfixiados. Mientras ella sigue con su ostentosa vida, ellos ya no saben cómo hacer frente a lo elevados gastos que les genera esta mujer.

El programa de Ana Rosa ha hablado en directo con estas víctimas de la inquiokupación, que han contado el infierno que están pasando: «Mi mujer está de baja porque tiene cáncer, cobrando una miseria por ser autónoma y nos hace muchísima falta el dinero. Hoy se ha presentado en el restaurante de unos familiares y encima ha comenzado a increparnos», ha denunciado.

«Nos dice que no nos paga porque está mal el piso y que se va a ir, pero así lleva años y ni se va ni nos paga. Yo soy un currito y estamos asfixiados por querer alquilar un piso que encima lo tenemos muy barato para estar en esta zona», ha continuado contándonos en directo.

El propietario ha continuado explicándonos: «Nosotros teníamos mucho miedo de alquilar el piso y al señor de la inmobiliaria le dijimos que queríamos alguien que respondiera bien. Nos dijo que era una joya, hija de actor famosos, exmujer de un conocido futbolista del Real Madrid y con tres nóminas. Engañó al de la inmobiliaria y nos engañó a todos».