Antonio Montero se sincera en ‘Pesadilla en el paraíso’ sobre su matrimonio con Marisa Martín Blázquez

A veces, en los realities, los concursantes abren su corazón y hacen grandes confesiones sobre su vida privada. Este ha sido el caso de Antonio Montero en Pesadilla en el paraíso, donde ha hablado sobre su matrimonio con Marisa Martín Blázquez.

Los primeros días le han costado un poco al periodista, pero ya parece que se ha adaptado al ritmo de la granja. El que es un apasionado de la naturaleza ya se ha sentido lo suficiente cómodo como para hablar y ha confesado esto sobre la madre de sus hijos: “Nos conocimos en la universidad, luego empezamos los dos a hacer fotos de famosos que no teníamos ni idea. Significa todo en mi vida, este año haremos 40 años juntos. Es mi tesoro”.

“En segundo de carrera nos fuimos a una acampada y hacía frío. Nos metimos todos en una tienda y ahí surgió el lío. A mí me había gustado en primero y ya en segundo que no me gustaba…”, ha desvelado nostálgico Montero sobre cómo comenzó su relación.

Las preciosas palabras que Antonio Montero le dedica a su mujer, Marisa Martín Blázquez ♥ 🌾 #PesadillaParaíso2

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/c17EkFF7YN — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 12, 2023

“Mi mujer para mí es todo. Es la mujer de mi vida, mi familia, mi amiga, es todo… No le gusta que hable de ella, la vida es larga y pasan muchas cosas, yo a veces soy un poco trasto”, se ha sincerado. “Marisa es una mujer inteligentísima, comprometida con su familia y con sus hijos…”, ha dicho por último el paparazzi.

Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez llevan juntos desde hace casi 40 años y tienen dos hijos que ya rondan los veinte años. En 2015 decidieron separarse por una infidelidad de él, pero tomaron la decisión de seguir viviendo juntos. Con esta situación de lo más peculiar, nunca ha quedado claro en qué punto se encuentra la relación de ambos. Ella ya contó en Fiesta que ha decidido mantenerse alejada de esta etapa del periodista en Pesadilla en el paraíso, aunque hizo algunos comentarios al respecto.

“El campo, la naturaleza, los animales, las gallinas… Es su medio natural. Él es feliz ahí. Si le meten otro tipo de bichos ya no sé cómo va a resultar el tema”, explicaba Marisa. Esta ha asegurado que la vida en una granja no va a ser ningún problema para el paparazzi, pero puede que quizá sí lo tengan sus compañeros de programa. “Para aguantarle también tiene su aquel. Tiene una ironía fina que a veces te da mucho por saco. No es de enfadarse, pero también tiene un límite”, confesaba sobre el carácter de Montero.