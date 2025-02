La insólita razón que une a Marisa Martín Blázquez con Anabel Pantoja: nadie lo esperaba

A pesar de que intentan darle normalidad a sus vidas, Anabel Pantoja y David Rodríguez siguen en el punto de mira a raíz de la investigación judicial que hay abierta sobre ellos. En las últimas horas se ha barajado que la jueza podría archivar la causa tras haber analizado las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial que requirió en su momento. Sin embargo, a pesar de la posible resolución favorable del caso, la presión sobre la pareja no cesa y su vida cotidiana se ha visto alterada. Tal y como han informado en El Programa de AR, la sobrina de Isabel Pantoja ha regresado a Sevilla para pasar una temporada.

Isa Pantoja ha explicado que su prima está «sobrepasada» por toda la situación, aunque intenta mantener la calma y enfocarse en lo realmente importante: su familia. Insiste en que Anabel necesita recuperar su rutina y estar a solas con su pareja. La relación entre ambos se ha fortalecido en este complicado período. Eso sí, los rumores van en aumento y algunos periodistas defienden que entre ellos hay algunas diferencias, a pesar de que intentan guardar las formas.

En medio de todo esto, Marisa Martín Blázquez ha intervenido para aportar su propia experiencia y empatizar con la influencer. La periodista ha hecho público que, tras el nacimiento de su hija pequeña, ella también pasó por una situación similar, lo que la lleva a entender el momento por el que atraviesa Anabel Pantoja. Esa es la razón por la que está unida a Anabel e intenta informar sobre el caso desde el más absoluto respeto. Es una postura que han adoptado muchos medios, de hecho la sevillana ha agradecido en diferentes ocasiones el trato que recibe por parte de la prensa.

Marisa Martin Blázquez cuenta su experiencia

Durante el programa Fiesta, emitido el pasado fin de semana, se presentó un resumen detallado de todas las novedades relacionadas con el caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez. En ese contexto, Amor Romeira, una de las amigas más famosas de Anabel, salió en su defensa y subrayó que la pareja tiene derecho a continuar con su vida, sin importar las especulaciones ajenas. Fue entonces cuando Marisa Martín Blázquez tomó la palabra y destacó que la jueza encargada de la instrucción «quiere seguir investigando para llegar a la verdad», subrayando que la principal preocupación es el bienestar de la menor involucrada.

La colaboradora aprovechó para compartir su propia experiencia personal y revelar que su hija atravesó una serie de negligencias médicas que derivaron en un proceso legal. «Cuando llegamos al hospital, los médicos identificaron ciertas irregularidades que, por ley, debían reportar a la justicia. Comprendo por lo que está pasando Anabel porque yo también viví algo similar», comentó delante de sus compañeros y de la presentadora Emma García.

Hace unos meses, Martín Blázquez se sinceró en ‘Fiesta’ sobre el nacimiento prematuro de su hija Marieta, quien llegó al mundo dos meses antes de lo previsto. La periodista tuvo un embarazo complicado y enfrentó un parto sumamente difícil, temiendo por la salud de su bebé. «Había un enorme riesgo de aborto», recordó en su momento. Hoy, con el paso del tiempo, asegura que su hija le ha enseñado a ser fuerte y agradecida. «He aprendido a no quejarme de absolutamente nada gracias a la fortaleza que ella me ha transmitido», comenzó al respecto.

Anabel Pantoja está recibiendo mucho apoyo

A raíz del revuelo de Anabel Pantoja, Emma García también ha querido enviarle un cariñoso mensaje de apoyo. «Fuerza y mucho ánimo», expresó la presentadora, enfatizando que la pequeña Alma continúa con sus padres y que muchas de las críticas sobre la manera en que Anabel la sostiene en brazos carecen de fundamento. «Emocionalmente, deben estar agotados. Es una situación muy dura», comentan en el citado programa.

Luis Rollán también quiso aportar su opinión sobre el tema y compartió un episodio que vivió recientemente en el tren rumbo a Madrid. «Me han preguntado y ahora lo pregunto yo: si no se llamara Anabel Pantoja, ¿se estaría haciendo el mismo escándalo?», declara.

Amor Romeira insistió en que Anabel está en su derecho de seguir con su vida y continuar publicando en redes sociales, algo que ha hecho siempre. «Sigue compartiendo su día a día en Instagram porque es su trabajo y forma parte de su vida. No veo nada raro en ello». No podemos olvidar que Pantoja se dedica precisamente a eso, de ahí que no haya desaparecido de los medios.

La prima de Kiko Rivera está centrada en recuperar la normalidad en su vida. Una de sus prioridades ha sido que David Rodríguez retomara sus responsabilidades en su clínica de Córdoba, aunque cada fin de semana se traslada a Canarias. Mientras tanto, se mantiene activa en sus redes sociales. El caso sigue en investigación, pero la protagonista de nuestra noticia asegura que tiene la conciencia tranquila, por eso está colaborando con la justicia.