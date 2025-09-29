Ana Rosa: «El Gobierno no ha pagado todas las ayudas tras la DANA y Óscar Puente se troncha»

El mes que viene se cumplirá un año de la DANA que arrasó parte de nuestra península y Ana Rosa Quintana ha querido hablar de ello en su programa de Telecinco. Primero, en su editorial, además de atacar a Sánchez y a la «España progresista» de la que tanto alardea el Presidente, ha dicho: «Óscar Puente se dedica a hacer chistes con la DANA cuando se cumple un año de la tragedia. El Gobierno aún no ha pagado las ayudas al 84% de las familias que las solicitaron y el ministro se troncha en las redes. 34.177 familias siguen esperando una respuesta del Gobierno”. Por otro lado, la presentadora de Mediaset ha señalado a Carlos Mazón: «Si es que Mazón, aunque lo hubiera hecho fenomenal, que no lo hizo, no puede seguir siendo presidente con 227 muertos. Es que no puede ser, ya está. Y los demás tendrían que dimitir todos».

«Buenos días. Bienvenidos a la mayoría de la España progresista. Cuando Sánchez perdió las elecciones prometió un Gobierno de mayoría progresista con sus socios de legislatura con los que va cumpliendo esos hitos progresistas. Uno de esos hitos se cumple mañana, 30 de septiembre, último día para presentar los presupuestos generales del Estado. El Gobierno incumplirá mañana por tercer año consecutivo la obligación de presentar el presupuesto en el plazo previsto en el artículo 134 de la Constitución. Todo un hito progresista. Otro de los hitos progresistas viene de la mano del socio de los siete votos», ha arrancado.

La presentadora ha continuado: «El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pasado del España nos roba, al Andalucía nos roba cuando asegura que Cataluña «subvenciona el gimnasio y el perro de los andaluces con el dinero de los catalanes. Como si las deducciones fiscales salieran de la quita de la deuda a Cataluña. Un socio del Gobierno de lo más progresista que califica las deducciones fiscales como robo mientras imponen que se hable en catalán en las empresas andaluzas de más de 2450 trabajadores. María Jesús Montero dice que no va a consentir que Junts diga este tipo de cosas, pero gobiernan gracias a sus 7 votos. En el 2020 Illa decía: «El camino de la amnistía no es el camino correcto, porque no tiene encaje constitucional».

Para finalizar, Ana Rosa ha apuntado: «Ahora dice: No habrá normalidad hasta que la ley de amnistía sea efectiva. Una cosa y la contraria. ¿Qué Illa eres hoy? Otro hito de la mayoría progresista es que la fiscalía pida que se archive la investigación por presunta malversación de Begoña Gómez, que este sábado le ha hecho ghosting al juez Peinado. Otro hito de esta mayoría progresista es tener un ministro de Tuiter. Óscar Puente se dedica a hacer chistes con la DANA cuando se cumple un año de la tragedia. El Gobierno aún no ha pagado las ayudas al 84% de las familias que las solicitaron y el ministro se troncha en las redes. 34.177 familias siguen esperando una respuesta del Gobierno. Bienvenidos a la España de la mayoría progresista».

Ana Rosa sentencia a Mazón

Por otro lado, en El programa de Ana Rosa se habló de que Carlos Mazón se encontraba este fin de semana en Murcia, en la reunión de la cúpula del PP para definir la hoja de ruta del partido, la AEMET anunciaba un aviso rojo por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia para la tarde-noche del domingo y el lunes. Aunque Valencia entró en alerta roja, el presidente de la Comunitat Valenciana no abandonó el acto en el que se encontraba.

En la reunión de coordinación de emergencia no se presentó, y quien sí asistió fue Pilar Bernabé. Una reunión a la que el presidente podría haber acudido, ya que salió del acto a las 13:00 y el trayecto hasta Valencia duraba dos horas y cuarto, tiempo suficiente para llegar. Sin embargo, prefirió irse a comer, lo que ha provocado críticas por parte de la oposición.

Ana Rosa Quintana ha reaccionado en directo: «A ver, Mazón no es mi presidente preferido, pero dicho esto, supongo que estaría donde tenía que estar, que no sé si era el CECOPI. En el desastre de la DANA falló todo. El problema era la presa de Forata y resulta que ya estaba el agua inundando todo. Pero fijaos cómo hoy se ha lanzado la alerta con muchas horas de antelación.»

Además, sentenció a Mazón casi un año después de la DANA: «Si es que Mazón, aunque lo hubiera hecho fenomenal, que no lo hizo, no puede seguir siendo presidente con 227 muertos. Es que no puede ser, ya está. Y los demás tendrían que dimitir todos».