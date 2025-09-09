Ana Rosa sobre la exmujer de Ábalos: «Escándalos que se tratan de ocultar con el embargo a Israel»

Este martes 9 de septiembre Ana Rosa Quintana ha arrancado su espacio en Telecinco con su popular editorial en el que ha criticado el embargo de armas a Israel por parte del Gobierno y lo ha unido con la entrevista que se emitió la noche anterior en la cadena principal de Mediaset a la ex mujer de José Luis Ábalos. Para la presentadora de El programa de Ana Rosa, «Carolina Perles ha contado que Sánchez conocía la vida disoluta de su exministro con las señoritas a las que pagaba y colocaba en puestos públicos. Nunca supimos por qué Sánchez lo cesó y luego lo aforó metiéndolo en las listas de nuevo. Según Carolina Perles también conocían las andanzas de Ábalos el círculo de mujeres del Gobierno más feminista de la historia. Adriana Lastra, Carmen Calvo y Nadia Calviño».

«Buenos días. Embargo de armas en diferido. Es lo último con lo que nos ha sorprendido Pedro Sánchez. Un embargo que en realidad es un sin embargo, porque el Gobierno nos dijo que lleva año y medio aplicándolo. Sánchez quiso marcar paquete de medidas en una declaración institucional que hizo a las 9 de la mañana para condicionar la agenda y abrir los informativos este curso político. El propósito de este anuncio es variopinto: Por un lado, que no se hable de la falta de presupuestos, ni del fracaso de las leyes que quiere sacar adelante el Ejecutivo, como la reducción de la jornada laboral, la pérdida de apoyos de Junts, que le exige una amnistía a medida para Puigdemont y da un ultimátum al Gobierno, ERC, que quiere todo el dinero recaudado por Hacienda se quede en Cataluña», ha arrancado la presentadora de El Programa de Ana Rosa.

Ana Rosa ha continuado: «Una de las medidas prohíbe que aviones cargados con armas aterricen en España, pero no explica cómo va a impedir a los americanos que aterricen en las bases de Rota y Morón. ¿Va a salirse de la OTAN? Por otro lado, pretenden que no se hable de los escándalos que rodean a Sánchez. Lo último, una Guerra de los Rose que salpica al Ejecutivo».

Además, ha hablado de la entrevista de la exmujer de Ábalos: «La exmujer de Ábalos ha contado que Sánchez conocía la vida disoluta de su exministro con las señoritas a las que pagaba y colocaba en puestos públicos. Nunca supimos por qué Sánchez lo cesó y luego lo aforó metiéndolo en las listas de nuevo. Según Carolina Perles también conocían las andanzas de Ábalos el círculo de mujeres del Gobierno más feminista de la historia. Adriana Lastra, Carmen Calvo y Nadia Calviño. Lo más grave sería lo que le dijo Calviño a Carolina: «No me lo cuentes, no quiero saber nada». Como los tres monosabios, no oír, no ver y no hablar. Unos escándalos que se tratan de ocultar con una cortina de humo de este embargo en diferido a Israel que también trata de acercar posturas con sus socios de Sumar y Podemos, ¿Si hay un genocidio por qué Sánchez no es más valiente y rompe relaciones del todo? Pero el Gobierno tiene un as en la manga. Israel ya está temblando porque van a proponer una medida drástica: Que Israel sea expulsado del Festival de Eurovisión».