Ana Rosa: «A Sánchez le pasa con el poder lo mismo que a Ábalos con las luces de neón. Se queda pegado»

Un día más, la crisis por casos de corrupción en la que se ha visto envuelto el PSOE se ha convertido en tema central del editorial de Ana Rosa Quintana, que ha analizado los últimos movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.

La presentadora ha comenzado: «Buenos días. A Sánchez le pasa con el poder lo mismo que a Ábalos con las luces de neón. Se queda pegado. La UCO pilló a Ábalos con una modelo durante el registro de su casa. Lo más rocambolesco es que la vecinita intentó huir con un disco duro que se escondió en el pantalón cuando sacaba a pasear al perro. Podríamos decir que Ábalos va a morir matando, aunque se me ocurre otro verbo. Es algo patológico. ¿Cómo es posible que Sánchez no conociera el modus operandi de su mano derecha? El presidente más feminista de la historia nos quiere hacer creer que los pasajeros del Peugeot eran los Telma y Louise de una road movie en la que citaban a Hegel. Ahora sabemos que el entorno de Sánchez también le avisó de que Cerdán no era de fiar antes del congreso en el que lo ratificó. Y qué decir de Koldo. Asegura que apenas lo conocía cuando en su libro Manual de resistencia lo define como al aguerrido aizkolari que custodió sus avales de las primarias».

«Sánchez dice en su carta que no conocían el informe de la UCO, cuando toda España sabía que iba a salir algo de Cerdán. Hoy sabemos que la UCO prepara 4 nuevos informes y ha pedido al Supremo investigar 480 cuentas de 35 bancos. ¿Esto son tres manzanas podridas? Ni la portavoz del Gobierno se atreve a poner ya la mano en el fuego por los suyos. Con estos mimbres Sánchez se reúne a cara de perro con sus socios de Junts. Los creadores del tres por ciento y de la malversación se tapan la nariz con una mano mientras ponen la otra mano a lo egipcio para sacar tajada sin pinganillo. ERC y el PNV ni siquiera quieren salir en una foto con Sánchez, pero le seguirán apoyando, lo que les retrata más que una foto. Decíamos ayer que la cara de Sánchez era de hormigón armado, pero The Times, el periódico más prestigioso de Europa, va más allá y señala en su editorial que su rostro es de un material aún más duro, el teflón», ha continuado.

«A partir de ahora, The Times pasa a engrosar la categoría de pseudomedio. En realidad al presidente le da igual porque él no tiene la culpa de la corrupción que le rodea, ni de los apagones, ni de las imputaciones de su entorno, ni de ceder a los chantajes de sus socios. En realidad, a Don Teflón, le resbala todo», ha finalizado Quintana.