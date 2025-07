Ana Rosa manda un mensaje al «zombi» de Sánchez: «Levántate y anda marcando un paquete de medidas»

Este viernes 4 de julio Ana Rosa Quintana ha despedido la 20ª temporada de su programa en Telecinco y lo ha hecho con un mensaje muy directo a Pedro Sánchez: «En el Comité Federal de PSOE, Sánchez dará a conocer la purga al círculo de Cerdán. Decía el mismo Cerdán en un mitin que los pseudomedios se dedican a manipular imágenes, y ahora es su propio partido el que lo borra de las fotos. Hay una foto que no podrán borrar: El que estaba sentado a la derecha del padre en el pasado Comité ahora se sienta en Soto del Real. Sánchez entrará en el Comité como un zombie político para intentar salir como un Lázaro bíblico. Sánchez, levántate y anda marcando un paquete de medidas éticas ante un discurso sobre las mujeres que en público era revulsivo y en privado repulsivo». Además, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha querido despedirse de su audiencia hasta septiembre.

Ana Rosa Quintana ha hablado en su editorial de este viernes 4 de julio del Comité Federal del PSOE y cómo lo afronta Pedro Sánchez. También sobre las últimas noticias del caso Cerdán y de los problemas en las carreteras en plena operación salida de las vacaciones de verano.

«Buenos días. El lunes 7 de julio, San Fermín, Sánchez dará el chupinazo de un nuevo PSOE diseñado a lo Juan Palomo. El pasado, el presente y el futuro del PSOE pasa por Navarra. Otegi ha reconocido que se reunió con Cerdán a capucha quitada para negociar la moción de censura mientras Sánchez prometía que jamás pactaría con Bildu, que lo podía repetir 20 veces. Ahora Bildu va a presidir la comisión de investigación en Navarra sobre las adjudicaciones, porque Otegi conoce bien el tema de las mordidas, aunque ellos las llamaban impuesto revolucionario. Desde el PNV, Aitor Esteban reconoce que pactó con dos presuntos corruptos como Cerdán y Ábalos, una moción de censura que podría denominarse La moción del chorizo de Pamplona.

También se ha referido al Comité Federal del PSOE: «En el Comité Federal, Sánchez dará a conocer la purga al círculo de Cerdán. Decía el mismo Cerdán en un mitin que los pseudomedios se dedican a manipular imágenes, y ahora es su propio partido el que lo borra de las fotos. Hay una foto que no podrán borrar: El que estaba sentado a la derecha del padre en el pasado Comité ahora se sienta en Soto del Real. Sánchez entrará en el Comité como un zombie político para intentar salir como un Lázaro bíblico. Sánchez, levántate y anda marcando un paquete de medidas éticas ante un discurso sobre las mujeres que en público era revulsivo y en privado repulsivo. Sánchez se hará la foto hoy en un acto con mujeres, unas mujeres a las que el arquitecto de los Gobiernos progresistas borró igual que ahora lo borran a él».

Y ha añadido, sobre las supuestas filtraciones de información al Gobierno: «Cerdán se defiende con el mismo discurso que los presos del procés hablando de conspiraciones de jueces, policías y del mismo Koldo. Sin embargo, hoy El Mundo publica que el verdadero lawfare venía de una Audiencia Nacional patriótica cuyo jefe filtraba información al Gobierno. Con tantas filtraciones es normal que el PSOE tenga fontaneros».

La presentadora ha terminado su editorial con una referencia al comienzo de las vacaciones: «Fin de semana de Operación salida para el PSOE y para millones de españoles que se van a echar a unas carreteras con 55.000 kilómetros destrozados. En esta España del bache, el Peugeot de Sánchez no habría podido salir de Pozuelo. ¿Dónde van nuestros impuestos? ¿A comprar los votos de los socios? Es el precio de la corrupción y el enchufismo. Qué se puede esperar de un Gobierno que tuvo un ministro de Transportes al volante cuyo lema es: En este país es más delito follar que robar».

La despedida de Ana Rosa

El programa de Ana Rosa baja la persiana hasta el próximo mes de septiembre y Ana Rosa Quintana ha aprovechado para despedirse de los espectadores, desearles un feliz verano y también agradecerles que cada mañana la elijan para informarse y entretenerse.

“Nosotros, El programa de Ana Rosa, descansa hasta septiembre”, ha comenzado. Luego ha explicado qué encontrarán los espectadores en lugar de la habitual programación de las mañanas de Telecinco: “Se quedarán con Ana Terradillos, después El programa del verano con Joaquín Prat. Y vamos a estar todo el verano con Patricia Pardo y todos los compañeros”.

En lo que respecta a ella, ha dicho que va a tomarse “un pequeño respiro”, pero siempre pendiente de todo lo que pase en España y en el mundo. “Ya les anuncio que no puedo vivir sin información. Estoy pendiente y no hace falta que me silben de la cadena para que me presente aquí en el momento en que la cadena crea conveniente, y yo también”.

La presentadora también ha querido dar las gracias a los espectadores que escogen el programa cada mañana: “Que tengan ustedes un feliz verano y muchas gracias por el recibimiento que han dado a este programa después de tanto tiempo. Agradecida de corazón, como tengo que estar siempre con todos ustedes. Feliz verano”.