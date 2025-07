Ana Rosa tras su temporada más «intensa»: «El PSOE nos ha vetado y no vienen al programa»

Ana Rosa Quintana despide su temporada más «intensa» en Telecinco. OKDIARIO ha podido charlar con la comunicadora antes de las vacaciones de verano tras un curso en el que regresó, en febrero, a las mañanas y a la política, tras año y medio en las tardes de la cadena principal de Mediaset. «Este es mi sitio natural», confiesa Ana Rosa antes de su merecido descanso. Eso sí, tal y como ella misma asegura: «si pasa algo gordo, vuelvo». Le preguntamos si interrumpiría sus vacaciones si Pedro Sánchez convocase elecciones y exclama: «Hombre, por favor. La duda ofende. He vuelto por cosas menos importantes».

«El PSOE nos ha vetado»

Quintana ha analizado la actualidad política, la que ha definido como «insólita», y ha explicado la relación de El programa de Ana Rosa con el PSOE: «Nos han vetado, no ha venido nadie del PSOE y los hemos llamado todos los días. No digo sólo el presidente. No quiere decir que no les invitemos, sino que han optado por no venir, supongo que ese es el concepto que se tiene de la libertad de extensión y libertad de prensa».

«Ha sido una temporada muy interesante, muy intensa, nunca sabes cuando puedes descansar. No te puedes ir a la peluquería por la tarde o de compras, porque están saltando noticias todo el tiempo. y al final hablo más con Pili [Pilar Cerisuelo, codirectora del programa] que con mi marido», cuenta la presentadora madrileña.

La comunicadora hace un repaso de los acontecimientos más importantes de la temporada, sobre todo desde que regresó a El programa de Ana Rosa, desde los colapsos en los trenes al apagón, algo a lo que, según ella, «no nos podemos acostumbrar a esto, es que nunca ha ocurrido y todavía no han dado explicaciones».

«Sánchez no puede volver a presentarse»

Pero para Ana Rosa «lo más gordo que ha ocurrido» han sido «las conversaciones del informe de la UCO», del llamado caso Koldo y cómo en ellas se hablaba de las mujeres «como si fueran objetos».

Para Ana Rosa Quintana el escándalo de Koldo, Cerdán y Ábalos es algo inaudito. «Llevo muchos años de profesión y recuerdo Filesa, la Gürtel, la Púnica, la Kitchen… y quiere nunca ha habido tantos datos tan objetivos que hemos podido escuchar y que hemos podido ver como en este caso, es es que yo alucino. Es que no firmaban las cosas con un testaferro, lo firmaban con su nombre… esto se llama impunidad. Al final la verdad sale siempre, tardará más o menos, esto va para largo. Además, todavía no sabemos dónde está la pasta.Si aparece, todo se va a desmoronar», pronostica la comunicadora.

Quintana confiesa que distingue mucho entre el PSOE y Pedro Sánchez y cree que, después de todo lo ocurrido, el presidente «no puede volver a presentarse a unas elecciones». Cree, pues, que este es «el final de un ciclo» para el partido socialista.

«Estoy muy bien pagada»

Cada año se vuelve a especular sobre la posible jubilación de Ana Rosa Quintana. Cada tres años, la periodista firma su contrato con Mediase España, el próximo será en año y medio. «Si me renuevan ya veré pero yo ya no hago planes». Cuando le preguntamos por qué razón dejaría la televisión, ella no se lo piensa: «Por mi familia y por mi vida personal». No sería, pues, por algo económico. «Estoy muy bien pagada», afirma.

Una temporada de éxito

El programa presentado por Ana Rosa Quintana, que regresó a las mañanas el

pasado 3 de febrero, cierra este viernes su 20º curso televisivo con un 14% de

share (320.000 espectadores), 0,7 puntos por delante de Antena 3 (13,3%) y 1,4 puntos sobre La 1 (12,6%) en su horario de emisión.

La vuelta de El programa de Ana Rosa a la mañana ha supuesto una mejora de 1,2 puntos en la franja matinal de Telecinco con respecto a la primera parte de la temporada: 12,2% de share del 2 de septiembre de 2024 al 31 de enero de 2025 frente al 14% desde el 3 de febrero al 1 julio de 2025.

Su entrega más vista fue la emitida el pasado 29 de abril con 475.000 espectadores (16,4%) el día posterior al apagón en España, mientras que la entrega con mejor share fue la emitida el pasado 6 de mayo (17,3% y 383.000 espectadores), con contenidos que abordaron principalmente los problemas derivados de los retrasos en la red ferroviaria en nuestro país, entre otros.

El programa de Ana Rosa ha vuelto a convertirse en una ventana plural abierta a distintas opiniones. A lo largo de la temporada, Ana Rosa Quintana ha entrevistado a relevantes figuras del panorama político nacional, como Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijoo, Emiliano García-Page, Isabel Díaz Ayuso, Carlos Cuerpo, Santiago Abascal o Juanma Moreno Bonilla, entre otros invitados. Las entrevistas realizadas a Isabel Díaz Ayuso (03/02/2025 con un 15,4% y 411.000 espectadores) y a Emiliano García-Page (27/05/2025 con un 15% y 301.000 espectadores) han sido las que han registrado los mejores datos de share en la presente temporada del programa.

Al margen de las entrevistas efectuadas a políticos, también destacan las realizadas a Víctor de Aldama el pasado 7 de marzo (17,1% y 393.000) y el 13 de junio (15,8% y 366.000).

La mesa política de El programa de Ana Rosa ha contado con la participación de Pedro J. Ramírez, Ángel Expósito, Alberto Sotillos, Eduardo Inda, Antonio Caño, Estefanía Molina, Carlos Cuesta, Esteban Urreiztieta, Esther Palomera, Ketty Garat, Esther Esteban, Fernando Berlín, Isabel San Sebastián, Fernando Garea, Pilar Santos, Jorge Bustos, Javier Casqueiro, José Luis Pérez, Rodolfo Irago, José María Olmo, María Claver y Pilar Gómez.

De igual forma, el programa ha mantenido puntualmente informados a sus

espectadores a través de su mesa de actualidad, que ha contado con las

aportaciones de Manu Marlasca, Dani Montero, Javier Chicote, Mayka Navarro, el juez José Antonio Vázquez Taín, los psiquiatras José Cabrera y María Velasco y los abogados Juango Ospina, Emilia Zaballos y Beatriz Uriarte.

Además, Jano Mecha ha estado a cargo de la contextualización de los temas que se han ido abordando, Carlos Latre ha aportado el humor con las imitaciones de los personajes protagonistas del día y Mario Picazo ha ofrecido la última hora de la información meteorológica.