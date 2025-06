Ana Rosa machaca a Silvia Intxaurrondo y le recuerda que difundió «la mentira» sobre la UCO

Ana Rosa Quintana ha hablado, este lunes 2 de junio, en su editorial sobre el bulo que alertaba de que un ex capitán de la UCO había fantaseado en un chat privado con poner una bomba al coche del presidente, cuando en realidad estaba diciendo todo lo contrario, que temía que a él le pusieran un artefacto. Esta mentira fue difundida libremente por, tal y como ha recordado Ana Rosa, por «tres programas de la televisión pública», uno de ellos fue La hora de La 1, conducido por Silvia Intxaurrondo. La periodista defensora de Pedro Sánchez en TVE ha respondido en directo y se ha querido lavar las manos alegando que: «No hay ningún problema porque no hay ninguna mala intención. Cuando se rectifica por una malinterpretación, ya está, acabado». Recordemos que unos pocos días antes, Itxaurrondo dijo ser «alérgica a publicar filtraciones ajenas».

El editorial de Ana Rosa

El mismo día que se cumplen siete años de la llegada de Pedro Sánchez al poder, el editorial de Ana Rosa Quintana de este lunes 2 de junio del 2025 se ha centrado en los numerosos escándalos de corrupción que rodean al PSOE.

«Buenos días. Se cumplen 7 años desde que Sánchez llegó al poder y el Gobierno ha decidido celebrarlo creando un nuevo ministerio: El ministerio del bulo. Este ministerio estaría formado por una vicepresidenta y dos ministros que se hacen eco de una noticia falsa. Un periódico digital publicó que un excapitán de la UCO contratado por Ayuso fantaseaba con poner una bomba lapa en el coche del presidente, que es como decir que Ayuso quiere matar a Sánchez. En realidad, el ex guardia civil decía lo contrario. Ironizaba con la posibilidad de que el Gobierno le pusiera a él una bomba lapa. La cronología del bulo difundido por la sincronizada fue la siguiente. En la madrugada del viernes un medio publica una conversación de 2021 del exagente con un empresario en la que sugería cometer un magnicidio como el de JFK, una idea que repitieron machaconamente María Jesús Montero, Óscar López y Pilar Alegría», ha arrancado.

La presentadora ha continuado: «La conversación estaba cortada y por lo tanto manipulada, pero tres programas de la televisión pública difundieron la mentira. 24 horas después, The Objective’ denunció el bulo publicando la conversación íntegra. De este modo, Bonilla, que así se apellida el ex guardia civil, pasó de ser Lee Harvey Oswald a convertirse en Anacleto, Agente Secreto. ¿El Gobierno ha rectificado o ha pedido disculpas? No. Al contrario. Óscar López insistió. Como dice el protagonista de la película El ministro de propaganda, «si repites una mentira un millón de veces acabará siendo verdad».

Ana Rosa Quintana ha finalizado: «Manipular a las masas en democracia no es tan fácil cuando hay medios libres. ¿Con qué bagaje moral van a volver a hablar de bulos y pseudomedios? Denunciar un intento de magnicidio mientras se pacta con los herederos de las bombas que intentaron matar a un presidente es tan hipócrita como que el Constitucional dé por buena una Amnistía que el mismo presidente calificaba como inconstitucional. Pero como decía en las grabaciones la fontanera de Moncloa, Leire Díez, «en esta legislatura, o limpiamos todo, o pedimos asilo en Taiwán». Mejor pidan asilo en China, que allí Sánchez tiene mano».

La respuesta de Intxaurrondo

En La 1, Intxaurrondo ha querido justificarse de la siguiente manera: «Tenemos que estar orgullosos de que nuestra audiencia sea tan exigente con nosotros. Es importantísimo porque solo así vamos a poder seguir informando con honor y con honestidad. No hay ningún problema porque no hay ninguna mala intención. Cuando se rectifica por una malinterpretación, ya está, acabado».