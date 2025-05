Ana Rosa: «¿Nos toman por tontos a los españoles? ¿Qué más tiene que pasar para que dimita Sánchez?»

Ana Rosa Quintana ha explotado como nunca ante la avalancha de casos de corrupción en el Gobierno. La presentadora, ha sido más franca que nunca en su editorial del 28 de mayo al arrancar El programa de Ana Rosa y, entre otras cosas, ha dicho: «Hablemos del Comando Patriótico del Fango. Una especie de Equipo A formado por soldados de fortuna, es decir, mercenarios. ¿Quién es la mano que mece la cuna, quién da las órdenes? Estamos ante un caso de omertá, de silencio cómplice que lo único que hace es que Sánchez vaya tomando forma de X en una ecuación en la que tenemos, de todo, lo mejor: Chantajes, sobornos, presiones a fiscales o reuniones clandestinas con delincuentes”. Además, Ana Rosa se ha preguntado: «¿Todo vale? ¿Nadie va a dar explicaciones? ¿Nos toman por tontos a los españoles? ¿Qué más tiene que pasar para que dimita el Presidente?»

Ante la polémica con los denominados fontaneros del PSOE tras salir a la luz los polémicos audios de Leire Díez, Ana Rosa Quintana ha arrancado El programa de Ana Rosa con su editorial pidiendo algo muy concreto: «Dejemos en paz a la noble profesión de fontanero y hablemos del Comando Patriótico del Fango. Una especie de Equipo A formado por soldados de fortuna, es decir, mercenarios».

«Por el momento conocemos el nombre de tres soldados que nos avanzó aquí Aldama, entre ellos el de «esa señora de la que usted me habla»: Leire Díez», continuaba diciendo la presentadora, recordaba que desde el PSOE señalan que Leire «no está en nómina», pero se preguntaba: «¿Desde cuándo los mercenarios están en nómina?»

Tras saberse que Leire Díez se reunió dos veces con un comandante imputado en la trama Koldo, Ana Rosa ha dicho: “Leire le ofreció recuperar su puesto y un ascenso a cambio de trapos sucios de guardias civiles. Leire dijo literalmente al comandante: «Los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas objetivas para poder atacar a la UCO». Ana Rosa ha lanzado las siguientes cuestiones: «Ante estas palabras nos hacemos preguntas: Si Leire es militante del PSOE, ¿por qué no la expulsan? ¿Por qué el Gobierno no la denuncia por realizar presuntos chantajes en su nombre? ¿Por qué no actúa de oficio la Fiscalía después de saber que Leire proponía tratos a corruptos en nombre de la Fiscalía? ¿Por qué ofrece a los corruptos tratos con Hacienda? ¿Por qué le dan a dedo cargos en empresas públicas? ¿Por qué Marlaska no da la cara por la UCO y se limita a decir que valoren los jueces? ¿Por qué dimite la mano derecha del ministro del Interior? ¿Por qué la portavoz del Gobierno dice que no es asunto de Moncloa, que es cosa del PSOE?»

Y, si esto es asunto del PSOE, Ana Rosa se pregunta: «¿Sánchez no es su Secretario General? ¿Quién es la mano que mece la cuna, quién da las órdenes? Estamos ante un caso de omertá, de silencio cómplice que lo único que hace es que Sánchez vaya tomando forma de X en una ecuación en la que tenemos, de todo, lo mejor: Chantajes, sobornos, presiones a fiscales o reuniones clandestinas con delincuentes».

La presentadora cree que estamos ante «un suma y sigue» en el que también hay «enchufes, prostitutas pagadas por ministros o narcos libaneses». Es más, Ana Rosa concluía asegurando que, mientras el Gobierno asegura que hay «una conspiración de jueces y policías contra ellos» lo que en realidad hay es una «conspiración es a la inversa, la del poder contra jueces y policías. Por eso, nos preguntamos: ¿Todo vale? ¿Nadie va a dar explicaciones? ¿Nos toman por tontos a los españoles? ¿Qué más tiene que pasar para que dimita el Presidente?»