Ana Rosa sobre el Gobierno de Sánchez: “No han hecho nada, ni dar explicaciones por el apagón, ni dimitir”

Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial de este 21 de mayo al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y a la UCO y lo ha hecho tirando, como siempre, de cierta ironía: «Vamos a hablar de lo normal. Lo normal es que un Secretario de Organización de un partido se interese por las obras. Igual que los jubilados que van a ver cómo los albañiles colocan el ladrillo visto o el hormigón armado. Santos Cerdán asegura que los 350 diputados tienen ese interés por la construcción”. Además, la presentadora de El programa de Ana Rosa también ha abordado el conflicto palestino-israelí y la posición que ha tomado RTVE, dictada por Moncloa, en el festival de Eurovisión: «Lo que no es normal es que la ministra portavoz acuse a la oposición de frivolizar con la destrucción de Gaza cuando este Gobierno utiliza las lentejuelas de Eurovisión para hablar de algo tan serio».

«Buenos días. Vamos a hablar de lo normal. Lo normal es que un

Secretario de Organización de un partido se interese por las obras. Igual que los jubilados que van a ver cómo los albañiles colocan el ladrillo visto o el hormigón armado. Santos Cerdán asegura que los 350 diputados tienen ese interés por la construcción», ha comenzado diciendo Ana Rosa.

Luego ha hablado sobre la UCO y otros temas de política nacional: «El argumentario del Gobierno comienza a hablar de una UCO patriótica. La misma UCO que investigó los casos de corrupción del PP. Lo normal también es que el vicepresidente del parlamento canario se reúna con un narco libanés. Gustavo Matos dice que aunque la conversación «tenga mala pinta», su relación con el capo solo es de cordialidad, aunque le ofreció mediar con Marlaska o con dos o tres ministros. Pues lo normal. ¿Quién no tiene un colega narcotraficante libanés? Lo normal también es que Matos asegure que tiene el respaldo de Santos Cerdán, como si Cerdán no tuviera ya bastante con ir a ver obras a Navarra».

Y ha continuado: «Lo normal también es que un exportero de un prostíbulo llame a la presidenta de Adif para que contrate a una señorita de compañía en una empresa pública o si no, el ministro le va a seccionar las gónadas. Lo normal. También es muy normal renunciar a tu puesto de trabajo para que se quede con él tu jefe, Presidente de la Diputación de Badajoz, para ser aforado en el caso hermanito. Es normal que Patxi López dijera ayer: «¿Qué hemos hecho para que nos tengan tanta manía?» Nada, ustedes no han hecho nada, ni dar explicaciones por el apagón, ni dimitir por el caos en los trenes, ni arreglar el desastre de Barajas».

Ana Rosa ha terminado hablando sobre la dramática situación en Palestina: «Lo que no es normal es que la ministra portavoz acuse a la oposición de frivolizar con la destrucción de Gaza cuando este Gobierno utiliza las lentejuelas de Eurovisión para hablar de algo tan serio como el asesinato de 50.000 personas en los bombardeos de Israel, entre ellos 15.000 niños. La ONU advierte que 14.000 bebés morirán de hambre en las próximas horas. Lo que está ocurriendo en Gaza es tan insoportable que equipararlo a Eurovisión lo hace aún más doloroso. Los terribles atentados del 7 de octubre cometidos por Hamás contra Israel no pueden justificar que el mundo normalice las matanzas de palestinos. Por dignidad, por humanidad, el mundo civilizado no puede mirar para otro lado».